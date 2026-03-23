O tipo de material furtado e outras informações sobre o caso não foram divulgados, segundo a Unicamp, para não comprometer o andamento das investigações.

Como medida preventiva, os laboratórios de pesquisa da unidade foram interditados temporariamente. Já as aulas de graduação e nos laboratórios de ensino ocorrem normalmente.

Por meio de nota publicada nesta segunda-feira (23), a reitoria da Unicamp informou que, em razão da gravidade do fato e da natureza do patrimônio científico envolvido, acionou a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para conduzir as investigações sobre o caso e fazer os procedimentos periciais necessários.

A Universidade esclarece que vem tomando todas as medidas cabíveis, colaborando integralmente com as autoridades competentes. Os possíveis envolvidos na ocorrência serão responsabilizados, conforme previsto na legislação vigente, diz a nota.

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Procurada pela Agência Brasil, a Anvisa informou que estava levantando mais informações sobre o caso.

No início deste ano, um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, foi assaltado. Os criminosos renderam os vigilantes do local e roubaram materiais do laboratório.

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