revista “Cadernos para o Professor”, da rede municipal de ensino de Juiz de Fora, está com chamada aberta para submissão de trabalhos voltados à Educação Básica. O prazo para envio vai até o dia 15 de maio, e os interessados devem se inscrever por meio da plataforma online da publicação.

A edição nº 51, referente ao primeiro semestre de 2026, tem como tema “Entre natureza, educação e sociedade: a escola como ambiente de atravessamentos”. A proposta é reunir pesquisas e reflexões que abordem a relação entre educação, contexto social e questões ambientais no ambiente escolar.

Serão aceitos artigos científicos, relatos de experiência e vivência, especialmente aqueles que tratem de educação ambiental, mudanças climáticas, vulnerabilidade socioambiental e gestão de riscos nas escolas. Também há espaço para narrativas ligadas a situações de desastres ambientais e políticas públicas na área.

Além dos textos, a revista recebe propostas de imagens para a capa da edição. Uma das artes enviadas será selecionada e terá o devido crédito ao autor.

A publicação possui classificação B1 no sistema Qualis/Capes na área de Educação e mantém fluxo contínuo para recebimento de produções científicas, pedagógicas e literárias.