O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) lançará, na próxima segunda-feira (6), os editais do Processo Seletivo 2026 para o segundo semestre, com a oferta de mais de 700 vagas distribuídas em oito campi da instituição.

As oportunidades contemplam cursos que vão do nível técnico à pós-graduação, nas unidades de Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. Nesta edição, os campi Cataguases e Muriaé não participarão da oferta.

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 de abril e 15 de maio, por meio do Portal do Candidato, sendo necessário possuir conta ativa no Gov.br para acesso ao sistema. Candidatos que estudaram em escola pública poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre 8 e 22 de abril. A lista de isentos será divulgada em 6 de maio, e a orientação é que a inscrição seja realizada apenas após essa confirmação.

A taxa de inscrição varia entre R$20 e R$60, conforme o curso escolhido. Os cursos ofertados pela instituição são gratuitos, sem cobrança de mensalidade.

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