Os favoritos

Desde a liberação para o público, o livro mais lido é A Cabeça do Santo, da jornalista e escritora brasileira Socorro Acioli. A obra conta a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.

Além dessa, completam lista das cinco obras mais lidas:

o romance Sem Despedidas, de Han Kang;

o romance A Vegetariana, de Han Kang, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2024;

o suspense Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski;

o romance Crime e Castigo, também de Dostoiévski.

Leitores

Em uma semana, os estados que registraram os maiores números de leitores ativos e mais livros lidos são:

São Paulo, com 10.045 leitores ativos e 5.366 livros lidos; Minas Gerais (4.518 leitores e 2.382 livros); Rio de Janeiro (4.485 leitores e 2.434 livros); Ceará (3.259 leitores e 1.887 livros); Bahia (3.171 leitores e 1.783 livros).

Acervo

Os quase 8 mil livros nacionais e internacionais proporcionam aos leitores acesso as obras clássicas, best-sellers contemporâneos, além de obras nacionais, internacionais, de domínio público e as que foram licenciadas pelo governo federal.

Na primeira página do MEC livros, aparecem listas de livros disponíveis, organizados por categorias como Em Alta, Best-Sellers, Autores Clássicos Brasileiros, Livros Premiados, Sucessos Brasileiros, Adicionados recentemente, Saberes Indígenas, Livros para a Infância, Poesia, entre outras.

Empréstimo

Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br.

O usuário pode buscar um livro pelo título ou autor. Com base na pesquisa, a plataforma pode sugerir títulos semelhantes.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestada, há a opção de ler o resumo sobre a obra e no botão Mais informações é possível verificar a editora, data de publicação, número de páginas, idioma, categoria e se a obra é de domínio público.

O interessado deverá verificar se o livro selecionado está disponível para leitura ou se há fila de espera. Se disponível, basta clicar no ícone azul Emprestar e Ler.

No fim do prazo (14 dias), o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. Somente após a devolução deste livro será possível tomar um novo livro emprestado.

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