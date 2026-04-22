MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. .
O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br.
A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas, diz o MEC.
Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem:
- Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski;
- A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli;
- Sem Despedidas, de Han Kang;
- A Vegetariana, da mesma autora e
- Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.
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Como acessar
Paraler os livros disponíveis, basta acessar ositeou o aplicativodoMECLivrose fazer o login com a conta do Gov.br.
O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.
Na primeira página,já aparece uma lista delivros disponíveis, organizadosporcategoriascomoEm Alta,Best-Sellers,Autores Clássicos Brasileiros,entre outras.
Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado,há aopção deler oresumosobre aobranobotãoMais informações.Apósclicar nesse botão, abrirá uma nova páginaque contémobotãoEmprestar e Ler,basta selecioná-lo eo livroestará à disposição para leitura.
Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimopelo mesmo períodoou pela devolução do título.
Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.
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