O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu 1.320 vagas para cursos técnicos na modalidade de educação a distância (EaD). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de maio, pelo site do processo seletivo. As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, além de quem já concluiu essa etapa.

As vagas estão distribuídas em sete campi da instituição: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Rio Pomba, São João Nepomuceno, São João del-Rei e Ubá. Entre os cursos ofertados estão Informática para Internet, Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio e Marketing, todos com previsão de parte da carga horária presencial.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio, marcado para o dia 24 de junho, com transmissão online. A lista de inscritos aptos será divulgada em 22 de junho. Caso o número de candidatos seja inferior ao total de vagas, todos os inscritos serão contemplados.

Para se inscrever, é necessário apresentar CPF e documento de identidade, além de preencher um questionário socioeconômico, que pode direcionar o candidato para ampla concorrência ou sistema de cotas.

O programa integra uma iniciativa de expansão da educação a distância da instituição, com previsão de investimento de cerca de R$2 milhões ao longo de dois anos.

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