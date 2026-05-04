A nota foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em edital específico publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O resultado será equivalente à soma dos pontos na prova objetiva, sem possibilidade de arredondamento ou de equivalência percentual.

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Prova

A primeira etapa do exame Revalida 2026/1 será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 7 de junho aos profissionais formados em medicina em instituições de educação superior estrangeiras.

O cartão de confirmação da inscrição do candidato será divulgado no dia 22 deste mês, data que o candidato saberá o local de prova.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília). As provas terão início às 13h30, com encerramento previsto para às 18h30.

Resultado

Somente quem atingir a nota mínima estará habilitado para realizar a prova da segunda etapa, de habilidades clínicas.

A divulgação das versões preliminares dos gabaritos e abertura de recursos será em 10 de junho, com a possibilidade de recurso para quem for reprovado nesta fase.

O resultado definitivo do Revalida 2026/1 será divulgado em 10 de julho.

A aprovação na edição 2026/1 do Revalida ocorrerá a partir da combinação da aprovação na primeira etapa das edições do Revalida de 2025 ou 2026 e da aprovação na segunda etapa da edição deste ano.

Para mais detalhes sobre esta edição, acesse o edital do Revalida 2026/1.

Revalida

O Revalida é composto por duas etapas de avaliação (teórica e prática). O processo organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas médicos estrangeiros.

O Revalida não se configura como um concurso público. A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.

As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

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Ine | Revalida