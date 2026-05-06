Em um cenário em que o desinteresse dos alunos e os baixos índices de aprendizagem desafiam educadores em todo o país, uma proposta ganha força ao transformar o ato de aprender em experiência envolvente: a gamificação. É com esse foco que Juiz de Fora recebe, na próxima quinta-feira (7), às 19h no Campus da Estácio, um encontro gratuito e aberto ao público que pretende discutir como elementos dos jogos podem revolucionar práticas pedagógicas e aproximar o ensino da realidade dos estudantes.





A gamificação, que consiste no uso de dinâmicas, desafios, recompensas e narrativas típicas dos jogos em contextos educacionais, tem apresentado resultados expressivos. Dados de estudos internacionais apontam que estratégias gamificadas podem aumentar em até 60% o engajamento dos alunos e melhorar significativamente a retenção de conteúdo. No Brasil, iniciativas que incorporam tecnologias digitais e metodologias ativas vêm sendo cada vez mais adotadas como resposta às dificuldades históricas da educação básica, especialmente no que diz respeito à motivação e à aprendizagem significativa.





A proposta do evento vai além da teoria. Um projeto interdisciplinar une estudantes de Design Gráfico e Pedagogia na criação de jogos educativos com abordagem afrocentrada da história brasileira, incluindo também a valorização dos povos originários e suas contribuições para o país e para a Zona da Mata mineira. A iniciativa parte do entendimento de que o ensino tradicional ainda reproduz recortes limitados e, muitas vezes, excludentes.





Ao colocar futuros pedagogos no papel de “clientes” dos designers em formação, a atividade estabelece uma relação prática entre criação e aplicação pedagógica. “A ideia é que os alunos compreendam que o design não é neutro. Ele comunica, forma percepções e também pode ser uma ferramenta de transformação social”, explica a jornalista e doutora em Ciências Sociais Tâmara Lis, que mediará o encontro. Ao lado dela, participam da organização os professores Alan Jesus e Octávio Neto, que destacam a importância de integrar diferentes áreas do conhecimento para enfrentar desafios contemporâneos da educação.





A programação conta ainda com a participação da professora Ana Carolina Guedes Mattos, doutora e mestre em Educação, com trajetória voltada à formação de professores e ao uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no ensino, atuando há mais de uma década em projetos ligados à educação pública e à Universidade Aberta do Brasil





Aberto ao público, o encontro acontece no anfiteatro da instituição e busca não apenas ampliar o repertório dos participantes, mas também provocar uma reflexão urgente: em um mundo cada vez mais digital e interativo, ensinar sem engajar pode significar não alcançar. A aposta na gamificação, nesse contexto, surge menos como tendência e mais como uma necessidade para reinventar o futuro da educação.