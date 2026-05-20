Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20), junto dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas. A PND teve 1.087.359 inscritos e 70% de comparecimento efetivo no dia do exame..

Dos 760.118 participantes, 492 mil atingiram o padrão de proficiência e estão aptos a lecionar. De acordo com o MEC, este volume supera a estimativa da procura anual do país por novos docentes, calculada em cerca de 118 mil professores por ano.

Durante a divulgação dos dados, Na sede do MEC, em Brasília, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, comentou que as notas dos candidatos na prova podem ser usadas pelas redes de ensino para seleção de professores para educação básica pública.

Muitas redes municipais e algumas redes estaduais não faziam nenhum processo seletivo, era apenas uma lista de inscrição. Agora, elas têm à disposição um instrumento poderoso que vai poder selecionar, da melhor maneira possível, os professores, disse o ministro.

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Desempenho por área

Das 17 áreas de licenciatura avaliadas na PND, matemática registrou o pior desempenho: apenas 45,9% de estudantes com proficiência. De acordo com o MEC, 53.031 mil professores da disciplina participaram da prova.

Leonardo Barchini explicou que, apesar de matemática ter sido a única área em que a maioria dos candidatos ficou abaixo do nível mínimo, o governo federal tem instituído programas para melhoria da formação continuada desses profissionais.

Vamos tomar medidas específicas para a formação inicial. Pela primeira vez, temos resultados dessa magnitude. Com esse detalhamento, vamos instituir novas políticas e novas ações para que a gente possa melhorar em todas as áreas da formação de professores no Brasil.

Os resultados apresentados destacam que a área de ciências humanas teve o melhor resultado, com 80,2% dos participantes proficientes na PND.

Já o curso de pedagogia teve 62,8% dos participantes proficientes.