O programa federal financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do MEC.

Prioritariamente, o Fies beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e que não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil.

Adesão

Desde 8 de junho, a adesão referente ao 2º semestre de 2026 pode ser feita exclusivamente pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies), no módulo FiesOferta.

As mantenedoras das faculdades privadas devem preencher, para cada curso, turno e local de oferta, as informações sobre: os valores das semestralidades escolares dos períodos que compõem a formação; a forma de reajuste do valor do curso financiado; e a realização de processo seletivo próprio.

Além disso, também deverão ser enviadas as propostas de oferta, observando a necessidade mínima de seis vagas por formação.

Conforme o edital deste processo seletivo (nº 40/2026), o termo de participação deverá ser assinado eletronicamente pelo representante legal da mantenedora da instituição de ensino.

Enamed

Nesta edição, considerando os resultados doExame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed)de 2025, o Fies aplicará as medidas cautelares proferidas pelo Ministério da Educação (MEC), para os cursos de graduação em medicina que tiveram resultados insuficientes, ou seja, nas faixas 1 e 2.

Nestes casos, menos de 60% dos seus estudantes concluintes nestas instituições apresentaram desempenho considerado adequado noEnamed 2025.

Conformeportarias regulatórias publicadas em março, 99 cursos de medicina estão nesta situação baixo desempenho no Enamed, em todo o país.

Entre as sanções, está a suspensão da possibilidade de celebrar novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e em outros programas federais, como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Fies

Anualmente, o Fies realiza dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.

Desde 2024, a modalidade social do Fies, o Fies social, destina 50% das vagas nas faculdades privadas que fizeram a adesão ao programa aos estudantes com renda familiar por pessoas de meio salário mínimo e que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Os beneficiários podem financiar até 100% dos encargos educacionais.

Em 2024 também, pela primeira vez, o Fies reservou vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência (PCDs).

Para obter mais informações sobre o financiamento estudantil, o interessado pode entrar em contato com o MEC por meio do telefone 0800-616161.

Tags:

2º semestre | Adesão | Fies | institutos de ensin