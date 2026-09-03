O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, de forma unificada, nesta quarta-feira (3), os processos seletivos no PortalFormação Mais Professores.

A divulgação nacional busca ampliar o alcance das informações sobre cursos depós-graduaçãodestinados a qualificar os professores em exercício na educação básica pública.

Áreas dos cursos

Nos editais publicados principalmente de agosto a setembro, foram disponibilizadas cerca de 7 mil vagas de mestrado e doutoradonas seguintes áreas:

244 em sociologia;

480emeducação física;

919 emletras;

719 emfísica;

385 emartes;

324 emfilosofia;

702 em história;

181 em história;

288 emquímica;

1.848 emmatemática;

100 em matemática;

572 embiologia;

130 emeducação tecnológica;

75 em alfabetização.

O MEC comunica que, em breve, será publicado um novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) com a previsão de oferta de700 vagas aos docentes.



Também estão previstas oportunidades relacionadas à educaçãoprofissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT)edo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem númerode vagas.

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