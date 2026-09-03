educação básica da rede pública de todo o país têm à disposição mais de 8 mil vagas em cursos de pós-graduação presenciais e gratuitos.
O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, de forma unificada, nesta quarta-feira (3), os processos seletivos no PortalFormação Mais Professores.
A divulgação nacional busca ampliar o alcance das informações sobre cursos depós-graduaçãodestinados a qualificar os professores em exercício na educação básica pública.
Áreas dos cursos
Nos editais publicados principalmente de agosto a setembro, foram disponibilizadas cerca de 7 mil vagas de mestrado e doutoradonas seguintes áreas:
- 244 em sociologia;
- 480emeducação física;
- 919 emletras;
- 719 emfísica;
- 385 emartes;
- 324 emfilosofia;
- 702 em história;
- 181 em história;
- 288 emquímica;
- 1.848 emmatemática;
- 100 em matemática;
- 572 embiologia;
- 130 emeducação tecnológica;
- 75 em alfabetização.
O MEC comunica que, em breve, será publicado um novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) com a previsão de oferta de700 vagas aos docentes.
Também estão previstas oportunidades relacionadas à educaçãoprofissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT)edo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem númerode vagas.
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