Professores da educação básica da rede pública de todo o país têm à disposição mais de 8 mil vagas em cursos de pós-graduação presenciais e gratuitos.

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, de forma unificada, nesta quarta-feira (3), os processos seletivos no PortalFormação Mais Professores.

A divulgação nacional busca ampliar o alcance das informações sobre cursos depós-graduaçãodestinados a qualificar os professores em exercício na educação básica pública.

Áreas dos cursos

Nos editais publicados principalmente de agosto a setembro, foram disponibilizadas cerca de 7 mil vagas de mestrado e doutoradonas seguintes áreas:

  • 244 em sociologia;
  • 480emeducação física;
  • 919 emletras;
  • 719 emfísica;
  • 385 emartes;
  • 324 emfilosofia;
  • 702 em história;
  • 181 em história;
  • 288 emquímica;
  • 1.848 emmatemática;
  • 100 em matemática;
  • 572 embiologia;
  • 130 emeducação tecnológica;
  • 75 em alfabetização.

O MEC comunica que, em breve, será publicado um novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) com a previsão de oferta de700 vagas aos docentes.

Também estão previstas oportunidades relacionadas à educaçãoprofissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT)edo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem númerode vagas.

Tags:
Capes | Educação básic | MEC

Agência Brasil - Professores têm 8 mil vagas gratuitas para pós-graduação

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