Os cartões de confirmação de inscrição no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) já

Os participantes devem acessar os respectivos sites do Revalida e do Enamed para fazer a verificação.

No cartão há informações importantes para a prova, como número de inscrição, data, horário e local, além de eventuais indicações relativas ao atendimento especializado.

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os participantes consultem o documento com antecedência e verifiquem as informações.

Os dois exames ocorrerão no dia 13 de setembro.

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina. E o Revalida dá validade a diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.

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