A premiação é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com o Ministério das Mulheres, o British Council no Brasil e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

O objetivo é reconhecer a excelência de pesquisadoras e incentivar a participação de mais mulheres na ciência, tecnologia e inovação para haver diversidade na carreira científica.

Categorias de premiação

De acordo com o edital desta nova edição, o prêmio mantém as quatro categorias de premiação.

Confira quem pode participar em cada uma delas:

Incentivo: destinada a mulheres brasileiras de 15 a 29 anos participantes do Programa Asas para o Futuro do Ministério das Mulheres (MMulheres);

Estímulo: destinada a pesquisadoras que concluíram o doutorado a partir do ano de 2011. Serão premiadas as pesquisadoras mais bem classificadas em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes;

Trajetória: destinada a pesquisadoras que concluíram o doutorado até o ano de 2010. Serão premiadas as pesquisadoras mais bem classificadas em cada uma das mesmas três grandes áreas do conhecimento;

Mérito Institucional: destinada às três melhores instituições de educação superior ou institutos de pesquisa com planos de ação estratégicos desenvolvidos para a indução de políticas de igualdade de gênero.

A inscrição nas categorias Incentivo, Estímulo ou Trajetória deverá ser feita individualmente, a partir do preenchimento de formulário específico, além de preenchimento do currículo na Plataforma Lattes, do CNPq.

Em caso de mais de uma inscrição feita pela mesma candidata, será considerada válida apenas a última inscrição feita dentro do prazo.

Premiação

As vencedoras da categoria Incentivo receberão prêmio de R$ 5 mil, além de passagem aérea e diárias para participação na cerimônia de premiação, passagem para participação em congresso científico nacional e certificado.

Na categoria Estímulo, cada pesquisadora agraciada receberá R$ 20 mil, além de passagens e diárias para participação na cerimônia, apoio para participação em congresso científico no Brasil ou no exterior e certificado.

As vencedoras da categoria Trajetória receberão R$ 40 mil, além de viagem ao Reino Unido para participação em atividades relacionadas a políticas de educação superior e ciência, passagens, diárias e certificado.

Na categoria Mérito Institucional, cada uma das três instituições vencedoras receberá R$ 60 mil, destinados ao desenvolvimento das ações previstas em seus planos institucionais de promoção da igualdade de gênero, além de participação em programa de desenvolvimento de capacidades promovido pelo British Council.

Os recursos da premiação são voltados ao fortalecimento de ações voltadas à promoção da igualdade de gênero.

O resultado final será divulgado em novembro e a cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em março de 2027, em Brasília.

Prêmio Mulheres e Ciência

Criado em 2024, o prêmio tem o objetivo de:

Promover a diversidade na produção científica e tecnológica no Brasil

Fortalecer a equidade de gênero, étnica e racial

Dar visibilidade às contribuições de pesquisadoras e instituições para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

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