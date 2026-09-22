O Campus Juiz de Fora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) oferece 643 vagas no Processo Seletivo 2027.1, destinado ao ingresso no primeiro semestre letivo de 2027. As oportunidades estão distribuídas entre cursos técnicos, técnicos integrados ao ensino médio, Proeja, graduação e pós-graduação. As inscrições serão realizadas de 25 de agosto a 29 de setembro, exclusivamente pelo Portal do Candidato, com acesso por meio de cadastro Gov.br.

A oferta inclui 15 opções de cursos técnicos e de nível médio, sete cursos de graduação e uma especialização, com oportunidades nos períodos integral, noturno e vespertino.

Nos cursos técnicos, a taxa de inscrição é de R$ 20, e a seleção será realizada por sorteio, previsto para 25 de novembro. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, a taxa é de R$ 35, com prova marcada para 22 de novembro e resultado previsto para 16 de dezembro.

As inscrições para o Proeja são gratuitas, e a seleção também ocorrerá por sorteio. Para os cursos de graduação, a taxa é de R$ 60, com provas previstas para 22 de novembro. Na pós-graduação, a taxa também é de R$ 60, e a seleção será feita por análise das comprovações de currículo.

Cursos oferecidos

Entre os cursos técnicos, são oferecidas 225 vagas em Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eventos, Metalurgia, Transporte Rodoviário e Transações Imobiliárias.

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio somam 210 vagas, distribuídas entre Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Meio Ambiente e Metalurgia. As formações têm duração de três anos e são oferecidas em período integral.

O Proeja conta com 30 vagas para o curso de Secretariado, no período noturno, com duração de três anos.

Na graduação, são 158 vagas nos cursos de Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação, Física, Matemática e Design de Interiores. Os cursos têm duração entre 2,5 e cinco anos, conforme a formação.

A pós-graduação oferece 20 vagas para a especialização em Desenvolvimento de Projetos Baseados em Tecnologia 4.0.

Os cursos técnicos concomitantes são destinados a estudantes que cursam o ensino médio em outra instituição e desejam realizar a formação técnica simultaneamente. Já os cursos subsequentes são voltados para pessoas que já concluíram o ensino médio.

Isenção da taxa

A solicitação de isenção da taxa deverá ser feita exclusivamente pelo Portal do Candidato, entre 25 de agosto e 4 de setembro.

O Campus Juiz de Fora disponibilizará atendimento aos candidatos na Rua Bernardo Mascarenhas, 1.283, no bairro Fábrica, em frente à Secretaria de Registros Acadêmicos, no segundo andar do Bloco Administrativo. O atendimento será realizado das 9h às 13h e das 15h às 19h.

Inscrições e editais

As inscrições para o Processo Seletivo 2027.1 devem ser realizadas entre 25 de agosto e 29 de setembro de 2026, pelo Portal do Candidato do IF Sudeste MG, mediante cadastro na plataforma Gov.br.

As informações sobre requisitos, documentação, modalidades de ingresso, cronograma e critérios de seleção estão disponíveis nos editais do processo seletivo.

Ao todo, o IF Sudeste MG oferta cerca de 3.472 vagas em dez campi. Os cursos de graduação também terão vagas pelo Sisu, que serão preenchidas por meio de edital próprio, ainda sem data definida.

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