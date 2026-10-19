O Cartão de Confirmação de Inscrição do Celpe-Bras reúne as informações de cada candidato e está disponível na área restrita da Página do Participante. É necessário ter a senha da plataforma Gov.br.

A participação é voluntária e destinada a estrangeiros e brasileiros, cuja língua materna não seja o português, que precisem comprovar nível de proficiência em língua portuguesa na variante brasileira.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pelo processo. O exame terá parte oral e escrita.

Provas

Nos dias do exame, o participante deverá comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 30 minutos.

O exame considera aspectos textuais e discursivos, incluindo contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação.

A parte escrita da prova tem duração de três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral precisa fazer uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.

A proficiência é avaliada a partir do desempenho do participante nas duas partes. Os resultados de quem fez o exame no Brasil serão divulgados em 15 de dezembro.

No exterior

No exterior, no país indicado no ato de inscrição, de acordo com o edital, os candidatos terão as provas aplicadas (partes escrita e oral) nos dias 24 a 27 de novembro, em postos estrangeiros previamente autorizados pelo Inep.

A divulgação desses resultados está prevista para 15 de janeiro de 2027.

Celpe-Bras

Criado em 1994, o Celpe-Bras é o único certificado de proficiência em português como língua estrangeira oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro.

O exame é aceito em universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação e, também, por empresas brasileiras.

É ainda admitido em processos de validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

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