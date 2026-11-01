A premiação, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tem o objetivo de reconhecer cientistas e jovens pesquisadoras com trabalhos relevantes em suas áreas de conhecimento e incentivar a participação feminina na produção científica. Por isso, o foco se alterna anualmente entre profissionais e estudantes.

Este ano, a proposta é identificar jovens que, mesmo no início de sua formação, já demonstram curiosidade científica, criatividade, capacidade de investigação e interesse em construir uma trajetória ligada à ciência.

Podem concorrer estudantes que estejam matriculadas no Ensino Médio ou em cursos de graduação em instituições de ensino brasileiras.

Para participar, essas meninas devem ter desenvolvido projetos ou atividades de iniciação científica com orientação de professores ou pesquisadores ou se destacado em feiras e olimpíadas científicas, projetos de pesquisa ou ações de divulgação científica.

A SBPC vai premiar seis mulheres: três do ensino médio e três da graduação. Em cada etapa, será escolhido um projeto de cada uma das seguintes áreas: Humanidades; Ciências Biológicas e da Saúde e Engenharias, Ciências Exatas e Ciências da Terra.

As vencedoras irão receber uma mentoria exclusiva com pesquisadores reconhecidos e vão apresentar seus trabalhos na 79ª reunião Anual da SBPC prevista para ocorrer em julho de 2027 em João Pessoa (PB).

Além disso, as estudantes do ensino médio ganhadoras vão receber um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e as alunas da graduação um valor de R$13 mil.

Quem foi Carolina Bori

Carolina Martuscelli Bori (1924-2004) foi uma psicóloga e pesquisadora brasileira pioneira da ciência e da pesquisa científica no país.

Também foi a responsável pela introdução da Análise Experimental do Comportamento no Brasil e a primeira mulher a presidir a SBPC, entre os anos de 1986 e 1989.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de novembro pelo formulário online.

O edital com todas as informações pode ser acessado no site da SBPC.

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