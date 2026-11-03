Sob o tema Educação Midiática: integridade da informação para a formação cidadã, a programação inclui mais de 300 atividades com experiências que conectam o tema às realidades locais e impactam mais de 60 mil pessoas.

A mobilização inclui debates, formações e experiências educativas para fortalecer o pensamento crítico, a participação democrática e a proteção de direitos no ambiente digital.

Todas as ações integram o Mapa de Iniciativas, por região. Além das atividades presenciais, a semana terá transmissões ao vivo e outras ações on-line.

>>Veja aqui a programação completa e o Mapa de Iniciativas.<<

A abertura será nesta quarta-feira (4), das 9h às 18h, no Auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília, com transmissão pelo canal do Ministério da Educação no YouTube.

Na quinta-feira (5), a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB) recebe o 2º Encontro Brasileiro da Rede PET Integridade da Informação, com projetos de dez instituições de ensino superior das cinco regiões do país.

Na sexta-feira (6), a Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, promove formação sobre enfrentamento à desinformação, em parceria com o centro francês especializado em educação midiática e informação.

O encerramento será na próxima terça-feira (10), no Rio de Janeiro, com a mesa Educação Midiática: histórias, memórias e perspectivas, o lançamento das Diretrizes de Educação Midiática da Secretaria Municipal de Educação e atividades no Ginásio Educacional Tecnológico Audiovisual, no Jardim Botânico.





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