MEC Enem

A ferramenta gratuita reúne simulados, milhares de exercícios, aulas de reforço, prática de redação, mais de 300 videoaulas e trilhas de estudo conforme o nível de complexidade desejado.

Os conteúdos são organizados de acordo com a matriz de referência do Enem, descrita no Edital de 2026, e o app também inclui um assistente virtual para tirar dúvidas sobre qualquer matéria da prova.

O aplicativo informa notas, emite certificados e ajuda o candidato a acompanhar o próprio desempenho e evolução.

Na prática, o aplicativo permite ao candidato desenvolver as seguintes atividades, dias antes do Enem.

revisar conteúdos;

testar em simulados as quatro áreas de conhecimento do Enem (linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza);

resolver questões reais de provas de edições anteriores do exame, com tempo cronometrado, como se fosse no dia da prova;

treinar a redação de textos;

montar plano de estudos conforme o próprio ritmo;

reforçar conteúdos de questões que errou nos simulados ou que ainda geram dúvidas.

Treino de redação

Na seção específica de redação, o estudante pode exercitar a escrita de texto dissertativo-argumentativo em prosa.

O internauta receberá um tema baseado em propostas de edições anteriores. O MEC garante que os temas são diversos e atuais. A proposta temática virá acompanhada de textos motivadores, como ocorre na aplicação real do Enem.

Os interessados devem escrever o texto à mão, como se fosse na hora da prova.

A pasta explica que o procedimento a seguir é fotografar a folha onde foi redigida a redação. Na próxima etapa, a plataforma fará a transcrição automática e permitirá que o estudante confira e edite o texto.

Em seguida, o sistema do MEC envia a produção do candidato para correção.

A inteligência artificial do aplicativo corrige o texto, devolve um gabarito com sugestões e, por fim, apresenta a pontuação estimada em até 60 segundos, menor tempo de correção do mercado, diz o MEC.

Como acessar o app

O MEC Enem pode ser usado por todos os candidatos, incluindo os que concluíram o ensino médio, participantes de cursinhos populares e estudantes do ensino médio público beneficiários do programa Pé-de-Meia do MEC.

Para fazer uso, basta baixar o aplicativo em dispositivos móveis (smartphones e tablets) ou acessar o site MEC Enem, com login e senha da conta do portal Gov.br.

>> MEC Enem para Android

>> MEC Enem para iPhone

O MEC Enem já tem 1,1 milhão de estudantes cadastrados. Até outubro, o MEC contabilizou que mais de 31 milhões de questões respondidas e mais de 1,2 milhão simulados realizados dentro da plataforma.

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