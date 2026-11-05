Educação transforma. Muda trajetórias. Eu consigo ver a importância deste trabalho, que parece tão pequenininho, tão formiguinha, mas o estudo tem um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente do pessoal da periferia, avalia Maria Paula Cândida Reis, apoiadora pedagógica do Jovens de Expressão.
Outra colaboradora do Jovem de Expressão (JEX) beneficiada pelos investimentos do Ministério da Educação (MEC) é psicóloga Yasmin Moreira, contratada para ajudar os estudantes do cursinho a lidar com a ansiedade antes das provas, a sobrecarga de estudos e o medo da reprovação. A profissional faz a escuta ativa, em rodas de conversa, para evitar que o estudante abandone o cursinho diante das dificuldades cotidianas ou da necessidade imediata de renda. O acesso à saúde mental também é necessário, principalmente, quando se trata da nossa juventude periférica, que está tentando acessar outros espaços e alcançar outras coisas.
Nos momentos de trocas entre os frequentadores do espaço, Yasmin vê muitas potencialidades nos jovens e percebe os resultados desse processo. Nas rodas, eles enxergam uns aos outros, entenderem que os contextos são parecidos, mas que eles têm, sim, possibilidades. Esse espaço [do cursinho] é também de potencializar, de acolher o sofrimento quando ele vem.
Auxílio-permanência para estudantes
O apoio da rede do MEC também inclui auxílio-permanência R$ 200 mensais por seis meses a cada estudante matriculado nos cursinhos pré-vestibulares comunitários e populares selecionados pelo MEC, limitado a 40 alunos por instituição.
O valor recebido ajuda a dançarina de hip-hop, Victória Santos, de 16 anos, a se dedicar exclusivamente aos estudos para entrar no curso de artes cênicas na UnB. Ela quer ser professora, antes de ganhar a vida como artista.
Victória ficou sabendo da vaga no cursinho pelo pai, que é professor de matemática da educação básica. Com a oportunidade, a jovem deixou o estágio nesta reta final de preparação e o dinheiro do auxílio permanência tem sido destinado às despesas domésticas. Minha vida é muito corrida. Essa bolsa tem sido essencial. Com ela, consigo me manter e tem ajudado em minha casa. Pode parecer pouco, mas ajuda muito a pagar minhas continhas, fazer um lanche e tal.
Em 2025, Azize Quemel retomou os estudos 11 anos depois de concluir o ensino médio. Neste intervalo, a jovem vendeu bolos para se manter financeiramente, mas, atualmente, está desempregada. Ela quer mais da vida e conta que o auxílio-permanência tem ajudado a se manter firme na jornada do pré-vestibular para se tornar bacharel em audiovisual pela UnB ou produtora cultural pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). A bolsa-permanência ajuda na movimentação diária para estarmos aqui. Mas, o dinheiro também salva nos apertos, quando caem R$ 200 na conta, e a gente fica mais aliviado.
Enem
O Enem 2026 será aplicado em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro.
A abertura dos portões está marcada para 12h, no horário de Brasília. O fechamento ocorrerá às 13h, quando ninguém mais poderá entrar no local de aplicação das provas. Estas terão início oficialmente às 13h30.
No primeiro dia, os participantes farão as provas com 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo língua portuguesa, literatura, educação física, artes e a língua estrangeira escolhida: inglês ou espanhol); ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia); e redação. Os mais de 5 milhões de candidatos inscritos confirmados terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões e marcar o cartão-resposta.
No segundo domingo, serão aplicadas as provas de matemática e suas tecnologias ciências da natureza (química, física e biologia) e suas tecnologias, com duração de cinco horas.
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