Os veículos dapreparam uma cobertura especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que tem seu primeiro dia marcado para este domingo (8) e o segundo para o domingo da próxima semana (15). A, a, a, a, oe amobilizam suas equipes para acompanhar a movimentação nos locais das provas, orientar os candidatos e apresentar os acontecimentos relacionados ao exame, que é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país.

Um dos destaques da cobertura será a live Resenha do Enem, realizada pela Agência Brasil em parceria com o telejornalismo, radiojornalismo e equipe digital da EBC nos dois domingos de provas, a partir das 19h30. Com apresentação dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros, a transmissão contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, por emissoras da Rádio Nacional e pelo Instagram @radionacionalnoticias.

A programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.

A universidade precisa ser um horizonte possível para todos os jovens brasileiros, independentemente de onde nasceram ou das oportunidades que tiveram. O Enem faz parte desse caminho, e a comunicação pública também tem uma responsabilidade nessa construção. Nossa cobertura não se resume a divulgar gabaritos ou comentar questões. Queremos oferecer informação de qualidade, contextualizar, esclarecer dúvidas e ajudar estudantes e famílias a atravessar esse momento. É para isso que existe o jornalismo público: para estar a serviço das pessoas e contribuir para uma sociedade com mais direitos e oportunidades, afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira.

TV Brasil

Na TV Brasil, haverá entradas ao vivo ao longo da programação nos dois domingos do Enem. As equipes acompanharão a chegada dos candidatos, a dinâmica nos locais de prova e o fechamento dos portões, prestando orientações aos estudantes e às famílias. A emissora também apresentará um balanço da aplicação, com destaques das disciplinas e entrevistas com candidatos e professores. A cobertura reunirá profissionais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras parceiras da RNCP.

Nesta semana, os telejornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil vêm apresentando matérias sobre a preparação dos estudantes, as possibilidades de ingresso no ensino superior por meio da nota do Enem e os critérios de correção, incluindo o funcionamento da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O jornalismo da TV Brasil também acompanhará as coletivas de imprensa do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com dados oficiais sobre a realização das provas, número de participantes, eventuais ocorrências e cronograma de divulgação dos gabaritos e resultados.

Agência Brasil

A Agência Brasil acompanha anualmente as principais etapas do Enem, uma pauta tradicional de destaque em seu noticiário. O trabalho prioriza a prestação de serviço, a precisão dos dados e a divulgação de acontecimentos relevantes para os estudantes. Como veículo público de notícias, a Agência Brasil oferece gratuitamente seus conteúdos jornalísticos, que podem ser reproduzidos por outros meios de comunicação mediante crédito à fonte. Essa distribuição permite que as notícias sobre o exame alcancem públicos em diferentes localidades.

Às vésperas das provas, a produção foi reforçada com reportagens, orientações aos candidatos e atualizações sobre os preparativos. Todo o material está reunido na página especial da Agência Brasil.

Nos dois domingos, além da cobertura factual, a Agência Brasil vai transmitir a live Resenha do Enem, com a participação de professores para comentar as questões e a redação. A transmissão ao vivo, a partir das 19h30, acontece nos canais do YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil. A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros e realizada em parceria com o telejornalismo, radiojornalismo e a equipe da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais (Sudim).

Radiojornalismo, Rádio Nacional e Radioagência Nacional

O Radiojornalismo da EBC também preparou uma programação dedicada ao tema. Uma série de 15 reportagens, veiculadas pela Rádio Nacional e distribuídas pela Radioagência Nacional, reúne informações e orientações para os estudantes que vão participar do exame. As matérias estão sendo apresentadas desde outubro até esta sexta-feira (6), com continuidade prevista para a semana seguinte, entre os dois dias de aplicação das provas.

No domingo (8), a Rádio Nacional terá boletins especiais dedicados ao Enem com edições do Nacional Notícias à 10h, 12h, 13h, 14h e 15h. O material ficará disponível na página da Radioagência Nacional.

Em integração com a Agência Brasil, a live Resenha do Enem também será transmitida ao vivo pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia (11.780 kHz e 6.180 kHz OC), Rádio Nacional de Brasília AM 980 kHz e Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1 MHz. O público ainda acompanha a transmissão por meio do perfil do Instagram @radionacionalnoticias.

Rede Gov

O Canal Educação, o Canal Gov e a Rádio Gov integram a cobertura do Enem 2026. Neste domingo (8), os veículos vão transmitir ao vivo a entrevista coletiva do MEC e Inep, prevista para as 19h. A coletiva apresentará dados oficiais sobre o primeiro dia do exame.

Tags:

EBC | Enem | Enem 2026