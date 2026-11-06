Os 5,05 milhões de candidatos confirmados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, em todas as 27 unidades da federação, nos dois próximos domingos, 8 e 15 de novembro.

A nova função, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), se soma à alternativa de consulta tradicional pela internet, na Página do Participante, no portal do instituto, onde o candidato poderá acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A novidade para o candidato confirmar onde fará o Enem funciona por meio de ligação telefônica para o número 0800-616-161.

No início do atendimento, basta selecionar a opção 0, e seguir as orientações de voz do assistente virtual.



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O sistema solicitará os números do Cadastro de Pessoas Física (CPF) do participante.

Para evitar vazamento de dados, o assistente virtual fará perguntas aleatórias com o objetivo de confirmar a identidade do usuário e para se certificar que o participante está mesmo inscrito no Enem.

Após a identificação e a confirmação da inscrição, o agente informará o local da prova.

É recomendável que o participante tenha em mãos papel e caneta para anotar a informação do endereço do local de prova e o número da sala de aplicação.

Pela internet, a consulta online na Página do Participante continua ativa. Esse sistema de consulta permanecerá disponível até o dia da prova.

Passo a passo:

acesse o site oficial.

clique em "entrar com Gov.br".

digite o CPF e a senha da conta cadastrada na plataforma Gov.br.

no menu lateral, selecione a opção "local de prova".

clique no ícone do assistente virtual para abrir o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve nos dias de provas o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2026.

Documento oficial

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2026 reúne todas as informações essenciais sobre a participação do candidato no exame.

Principais dados contidos no cartão:

número de inscrição do participante.

dados pessoais: nome completo, número do CPF e data de nascimento.

local de prova: nome da instituição de ensino, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado e CEP) e o número da sala.

datas e horários: os dias de aplicação das provas (8 e 15 de novembro de 2026), horários de abertura e fechamento dos portões e início/término do exame.

opção de língua estrangeira escolhida pelo candidato (inglês ou espanhol).

Quando solicitados e aprovados pelo Inep, haverá dados sobre tratamento pelo nome social destinado a travestis, transexuais, transgêneros e, ainda sobre atendimentos especializados, com informações acerca de recursos de acessibilidade, por exemplos para pessoas com deficiência física e intelectual, gestantes, idosos, com diabetes e outras condições previstas no edital do Enem 2026.

Escola

Em todo o país são cerca de 10 mil novos pontos com a estratégia de aproximar o exame dos participantes e facilitar o acesso às provas, em mais de 1,7 mil municípios de 26 estados mais o Distrito Federal.

Entre os 1,960 milhão de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, 80% farão o exame na própria escola em que estudam, de acordo com o Inep.

A medida deve reduzir a necessidade de deslocamentos, especialmente para quem mora longe dos locais tradicionalmente adotados para a aplicação. Além de facilitar a organização dos participantes, a proximidade pode contribuir para que os estudantes cheguem com mais tranquilidade nos dias de prova.

Provas

No primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de linguagens (Português, Literatura, Inglês/Espanhol) e ciências humanas (artes, educação física, tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia), com total de 90 questões, além da prova de redação, com até 30 linhas.

O exame terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo domingo de Enem, 15 de novembro, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

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