YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, além de emissoras da Rádio Nacional.
A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros. No estúdio participam os professores Vânia Benveneli (português), Guilherme Alves (literatura), Fernanda Bichuette (língua estrangeira) e Tiago Dana (história).
Linguagens e redação
Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:
- Português
- Literatura
- Inglês/Espanhol
- Artes
- Tecnologia da informação e comunicação
- Educação física
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
Dois dias de provas
As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde, nas 27 unidades da federação. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram na edição de 2026.
No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas. São 45 questões em cada área do conhecimento.
Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).
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