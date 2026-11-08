"Minha mensagem é que esses estudantes não precisam funcionar como os outros para demonstrar o que sabem. Precisam conhecer suas necessidades e utilizar estratégias que realmente os ajudem.
A profissional explica que nos neurodivergentes a autorregulação ocorre de maneiras diferentes. Alguns adolescentes com TDAH podem se beneficiar de pequenos movimentos para recuperar a atenção. Já estudantes autistas podem precisar de estratégias que ajudem a lidar com determinados estímulos sensoriais.
De forma geral, Giselle aconselha aos candidatos as seguintes estratégias:
- apoiar os pés no chão;
- sentir o contato com a cadeira;
- relaxar os ombros;
- alongar as mãos;
- ajustar a postura;
- respirar lentamente.
De acordo com ela, não há um padrão ou intervalo ideal fixo para pausas estratégicas. O momento de pausar deve ser guiado pelos sinais de sobrecarga, como ler a mesma frase várias vezes ou perder a organização do raciocínio.
Pequenos intervalos para desviar o olhar do papel e respirar ajudam a recuperar a atenção e devem ser testados previamente em simulados.
Os participantes também devem tentar perceber quando devem insistir em uma questão ou quando avançar para a próxima, evitando o desgaste excessivo do tempo de prova.
O importante é experimentar essas estratégias antes do exame, respeitando as preferências de cada estudante. Não adianta ensinar uma técnica na hora da prova se ele nunca a utilizou ou se ela provoca desconforto."
Por fim, a especialista em educação especial diz que os movimentos devem ser discretos e respeitar as regras da aplicação do Enem.
Atendimento especializado
Nesta edição do Enem, entre as condições que mais motivaram a solicitação de atendimento especializado e/ou de recurso de acessibilidade, estão as de participantes com:
- déficit de atenção (51.724, ou 37,39%);
- candidatos com Transtorno do Espectro Autista (34.723, ou 25,1%);
- baixa visão (9.792 candidatos, 7,04%);
- deficiência intelectual (8.922 candidatos, 6,45%).
Já entre os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição, destacam-se tempo adicional, com 77.956 solicitações (34,47%); correção diferenciada, com 42.379 (18,74%); e auxílio para leitura, com 28.042 (12,40%).
Os números são do Painel Enem 2026, que também apresenta outros quantitativos de recursos de acessibilidade, como salas acessíveis, auxílio para transcrição, prova em braile e tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), uso do aparelho auditivo ou implante coclear.
Resenha Enem
No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, além das emissoras da Rádio Nacional.
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