As provas estão sendo aplicadas neste domingo (8) em todo o país.

Para educadores ouvidos pela Agência Brasil, a proposta é pertinente diante da importância da saúde pública em um país marcado por desigualdades sociais e oferece aos candidatos diversas possibilidades de argumentação e repertório sociocultural, já que é um serviço que faz parte do cotidiano da população e ficou ainda em mais evidência durante a pandemia de covid-19.

"É muito importante a gente falar de saúde pública dentro de um país onde as desigualdades sociais são muito grandes", afirma Tatiana Nunes, professora de redação e linguagens em escolas do Rio de Janeiro.

Para ela, o SUS precisa ser valorizado e receber mais investimentos, considerando a dimensão da população atendida, que ultrapassa a casa de centenas de milhões de usuários.

Tema do cotidiano

A avaliação também é compartilhada por Flávio Miguel, professor de língua portuguesa do ensino médio no Cemab, tradicional instituição de ensino público localizada em Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo ele, o tema da redação oferece boas possibilidades de desenvolvimento argumentativo por já estar presente no dia a dia e no debate público. "É um tema fácil de ser trabalhado, diferentemente dos temas dos outros anos".

Para a gerente de Redação do Poliedro Educação, Gabrielle Gulgueira Cavalin, o tema deste ano é "uma grata surpresa", muito necessário e que fugiu da tendência observada em edições anteriores da prova.

"Nos últimos anos, as minorias foram frequentemente contempladas pela prova, e era esperado que, neste ano, outro grupo minoritário fosse o foco da proposta. No entanto, o Enem surpreendeu ao não seguir essa tendência e trabalhar outro eixo temático, especialmente porque, nos últimos anos, tivemos muitas propostas relacionadas ao eixo da cidadania, com foco nas minorias."

"Quem acompanha as atualidades têm maior chance de se destacar positivamente na realização da prova, posto que, nos últimos anos, principalmente por questões políticas, há a defesa do SUS e da sua ampliação na sociedade brasileira", diz Carolina Siequeroli, gerente sênior da Redação Nota 1000 da Cogna Educação.

A redação é considerada uma das principais provas a ser enfrentada pelos candidatos, uma vez que corresponde a 20% da nota final do Enem. É necessário escrever no mínimo oito e no máximo 30 linhas de texto no gênero dissertativo-argumentativo.

Repertório e análise crítica

Os professores ponderam que é necessário ir além da defesa genérica do SUS e apresentar argumentos fundamentados sobre sua valorização. A palavra-chave da proposta de redação é justamente o termo "valorização". Para Flávio, professor do Cemab, esse é o conceito central que deve orientar a construção dos argumentos e, especialmente, a proposta de intervenção apresentada pelos candidatos.

"É muito importante que os candidatos trabalhem bastante a argumentação em relação a isso, principalmente na proposta interventiva."

Ele explica que a redação exige uma estrutura organizada, com introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Na introdução, recomenda apresentar um repertório sociocultural, como referência a filmes, séries, livros, pensadores ou outras informações externas. Nos parágrafos de desenvolvimento, o estudante deve apresentar duas teses e fundamentar os argumentos. "Uma coisa são opiniões, outra coisa são argumentações."

Na mesma linha, Tatiana Nunes enfatiza que o Enem valoriza especialmente o uso de repertórios e a análise crítica. A professora recomenda que os candidatos mobilizem referências consistentes, que tenham relação com o tema e sejam reconhecidas como fontes legítimas de conhecimento.

"O candidato bem preparado vai ter que trazer para a prova repertórios contundentes, principalmente produtivos e legitimados, que não sejam, por exemplo, pautados em fake news."

Para a professora, não basta citar uma obra, um dado ou uma notícia. É necessário demonstrar capacidade de análise crítica. "Argumento mais repertório igual a uma análise crítica contundente, relevante e com clareza", sintetiza.

Textos motivadores

Os educadores agora aguardam a divulgação dos textos motivadores, presentes na prova, e que serve para balizar a redação. São esses textos que formam o recorte temático apresentado pelo Enem, e que deve guiar o trabalho do candidato.

"Os principais desafios para os candidatos seriam, primeiramente, organizar as ideias sobre o que abordar de fato na redação, posto que o tema, por ser bem atual, pode ter vários argumentos relevantes para serem utilizados. Por isso, é preciso que os estudantes escolham estrategicamente seus argumentos, considerando a orientação dos textos motivadores", observa Carolina Siequeroli.

