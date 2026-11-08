YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, além de emissoras da Rádio Nacional.
Assista ao vivo:
A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros. No estúdio participam os professores Vânia Benveneli (português), Guilherme Alves (literatura), Fernanda Bichuette (língua estrangeira) e Tiago Diana (história).
Linguagens e redação
Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:
- Português
- Literatura
- Inglês/Espanhol
- Artes
- Tecnologia da informação e comunicação
- Educação física
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
Cobertura especial
Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepararam uma cobertura especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que tem seu primeiro dia marcado para este domingo (8) e o segundo para o domingo da próxima semana (15). A TV Brasil, a Rádio Nacional, a Agência Brasil, a Radioagência Nacional, o Canal Educação e a Rede Gov mobilizam suas equipes para acompanhar a movimentação nos locais das provas, orientar os candidatos e apresentar os acontecimentos relacionados ao exame, que é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país.
Além da live Resenha do Enem, a programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.
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