"O tema me pegou de surpresa. Embora seja realmente algo muito importante, o SUS, mesmo pensando em mim, pois ele já salvou a vida de meu pai, eu esperava um tema mais político, ligado às eleições ou aos conflitos internacionais. É uma oportunidade de a gente mostrar que valoriza os profissionais que se sacrificam para cuidar de todos", disse o estudante, que está no terceiro ano do ensino médio e concorre a uma vaga para o curso de Música.

Sobre as outras disciplinas, ele disse que "foi uma prova trabalhosa". "Eu costumo ir melhor nas questões de exatas e havia bastante texto. A parte ligada a português até que estava tranquila, mas as demais, só estresse", completou.

Treineira, Giulia Eskenaz, de 15 anos, também foi surpreendida pelo tema de redação. No primeiro ano do ensino médio, ela disse ter interesse em seguir os estudos para cursar uma faculdade na área de saúde, como odontologia e medicina.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o garçom Brendom Araújo, de 25 anos, considerou tranquila a primeira prova do Enem de 2026. Ele fez a redação primeiro e achou o tema interessante.