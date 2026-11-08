A edição deste ano também marcou maior participação de estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. Foram mais de 1,9 milhão de inscritos, o que representa 39% do total. Cerca de 68% desses alunos compareceram ao exame neste domingo.

"Era esse o nosso objetivo, trazer mais estudantes da rede pública para fazer o Enem. Por isso, a gente deu todas as facilidades para que eles possam fazer as suas provas em sua própria escola, sua própria sala de aula, e que tenham essa inscrição automática", destacou o ministro.

Uma das novidades mencionadas por Barchini é a inscrição automática para alunos de escola pública. Os estudantes passaram a ser inscritos automaticamente no exame pelo Inep, com base nos dados fornecidos pelas redes de ensino.

O procedimento dispensa o preenchimento inicial da inscrição pelo estudante, mas é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição, conferir os dados e informar o município onde deseja realizar a prova, além de escolher a língua estrangeira.

A medida busca reduzir obstáculos burocráticos e ampliar a participação de estudantes da rede pública no exame.

"No ano passado, por exemplo, somente 53,8% dos concluintes da rede pública fizeram o Enem. Esse ano, temos um número esperado de 65%. A maioria dos estudantes fizeram a prova na própria escola, mais de 85% realizaram a prova na própria escola onde faz o ensino médio, e isso facilita a vida dos estudantes", afirmou.

De acordo com o ministro, houve um incremento de cerca de 250 mil alunos da rede pública inscritos no Enem. Além de facilitar o acesso ao exame para alunos de escolas públicas, o objetivo do MEC com essa ampliação é consolidar a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) já a partir deste ano.

Com a mudança, o Enem também será utilizado, no lugar do Saeb, para avaliar a qualidade do ensino médio no país, além de continuar servindo como principal porta de entrada para o ensino superior e permitir a certificação de conclusão dessa etapa da educação básica.

"O Saeb avaliava português e matemática, agora a gente tem uma avaliação mais completa de todo o ciclo educacional e isso vai ser muito importante para o diagnóstico e a formulação de políticas públicas de melhoria para a educação pública brasileira", explicou Leonardo Barchini.

Abstenção

Em balanço preliminar, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o exame, registrou 32% de ausências dos pouco mais de 5 milhões de inscritos. O índice é superior ao do ano passado, quando a abstenção foi de 27%.

Eliminados

O primeiro domingo de provas registrou um número de ocorrências considerado dentro dos padrões esperados do que é considerada a maior operação logística do governo federal, que envolve mais de 596 mil profissionais. No total preliminar, 4.359 candidatos foram eliminados durante o exame, por violação de alguma regra.

Falta de energia e reaplicação da prova

Por causa de eventos climáticos graves, duas em escolas em Santa Catarina tiveram seus locais de prova transferidos.

Houve falta de energia em 39 locais de prova, nos estados do Amapá, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por isso, os estudantes dessas localidades poderão participar da reaplicação das provas do Enem 2026, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

A reaplicação é destinada a participantes que tiveram a realização da prova comprometida por situações previstas no edital, como problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. O pedido deve ser feito pela Página do Participante e depende de análise e aprovação do Inep.

Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país, em 14.868 locais de prova, com 15.494 coordenações e 184.095 salas de prova.

Tema da redação

Leonardo Barchini também comentou sobre o tema da redação do Enem, sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Um tema muito celebrado nas redes, uma avaliação muito positiva, os próprios estudantes tiveram uma avaliação positiva sobre o tema", disse, ao elogiar o trabalho de formulação das provas feito pelo Inep.

Segundo domingo de provas

O segundo dia do Enem 2026 será realizado no próximo domingo (15). Serão aplicadas duas provas objetivas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 45 questões, abrangendo biologia, física e química; e a prova matemática e suas tecnologias, com 45 questões.

Os alunos terão cerca de 5 horas para responder as 90 questões. A abertura dos portões ocorre às 12h, pelo horário de Brasília. O fechamento dos portões será às 15h, com início das provas às 13h30. O término ocorre às 18h30.

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