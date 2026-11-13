Meses de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, até que o segundo dia de provas, neste domingo (13), se aproxima. Com ele, muitos dos 5,05 milhões de candidatos sentem a pressão e até nervosismo na hora de colocar os conhecimentos à prova.

Tão importante quanto revisar conteúdos estudados é ter controle emocional e até mesmo descansar para ter a mente focada no que interessa no momento: as 90 questões de matemática e ciências da natureza.

A Agência Brasil pediu a profissionais orientações para encarar o estresse, a ansiedade, inseguranças e até o cansaço durante a prova com duração de até cinco horas.

Revisar ou estudar algo novo

Na reta final para o Enem 2026, em vez de tentar ver conteúdos novos do zero, a recomendação da psicóloga clínica Jeniffer Lisboa é focar em revisão direcionada dos pontos que o candidato tem mais dificuldade, reler materiais de estudo, resolver provas antigas e reforçar os temas de maior incidência no exame nacional.

Não tem como a gente querer correr uma maratona em 100 metros. Não dá para querer estudar e aprender tudo que não foi estudado ao longo do ano, em uma semana, defende a psicóloga.

Paulo Pereira diz que aluno deve apostar no descanso na véspera da prova- Zerohum/Divulgação

No dia anterior à prova, Paulo Pereira, mestre em matemática e sócio-diretor da rede de ensino privada Zerohum, do Rio de Janeiro, diz que valem leituras curtas de revisão para manter a calma, mas sem exageros.

O aluno bem preparado e orientado, já sabe o top 10 de assuntos mais cobrados na prova em determinada área específica. Ele ainda pode fazer simulados e revisões, mas privilegiando os exercícios daquilo que mais costuma cair, não tanto a teoria.

Ansiedade

O professor Paulo ressalta que, geralmente, os candidatos dedicam muito tempo para a preparação para o Enem, com um ritmo forte de estudos e fazer a prova envolve bastante responsabilidade. Por isso, ele considera normal sentir preocupação frente ao desafio.

Outros casos emocionais podem ser um problema de saúde que necessite de ajuda profissional específica. É importante se conhecer e, eventualmente, ter consultado um terapeuta, um psicólogo ou ter tomado uma medicação para ajudar nessas questões.

Deu branco

O bloqueio temporário de memória causado, principalmente, pelo estresse e pela ansiedade, o famoso branco na hora da prova, também pode ocorrer mesmo para quem se preparou bem para o Enem.

A psicóloga Jeniffer Lisboa explica que o branco é muito comum em estado de hipervigilância cerebral e o importante é não se desesperar.

Não significa que o candidato esqueceu tudo. Apenas, foi um gatilho de tensão que ativou o sistema nervoso autônomo e o fez dar esse choque cognitivo. Quando estamos tensos e ansiosos, ativamos o nosso sistema nervoso e a parte do cérebro chamada amígdala funciona como o alarme de incêndio de um prédio, o que pode atrapalhar nossa cognição.

A atitude diante do caderno de provas pode resultar em sucesso na tentativa de o cérebro resgatar as informações armazenadas.

Comece por trabalhar a respiração pelo diafragma, não pelo pulmão. A técnica pode ser feita no momento de prova, com o candidato sentado em uma posição confortável, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Isso aciona o nosso sistema nervoso, oxigena mais o cérebro e acalma esse alarme na hora, trazendo de volta a memória, a concentração, orienta a psicóloga.

Além da respiração pausada e profunda, outras estratégias são indicadas para o cérebro do candidato conseguir acessar o conteúdo momentaneamente esquecido. Desde fazer uma pausa rápida (como beber água, ir ao banheiro, comer algo); passando por pular a questão problemática, mudar o foco para outra área de conhecimento da prova; e também pela tentativa de associar a parte difícil a outros conteúdos semelhante na própria prova para conectar os pontos. 

A ansiedade pode atrapalhar na hora da prova. É preciso lutar contra isso. Então, leva uma barrinha de cereal, mastiga. Se precisar, pede para ir ao banheiro, depois volta. Tudo isso ajuda a acalmar, aconselha Paulo Pereira.

Desconexão na véspera e bem-estar

Neste sábado (14), deve-se evitar estudar em excesso ou varar a noite. O professor Paulo Pereira ainda recomenda fazer atividades relaxantes, como ler um livro, ir ao cinema, teatro ou passear, na véspera para quebrar o ciclo de pressão e ritmo intenso de estudos.

Tenta fazer algo que alivia a tensão pré-prova para não ficar pensando no dia seguinte. Isso ajuda a se desligar um pouco, a descansar mentalmente, porque, em geral, o candidato está sob uma pressão muito forte.

Também deve ser priorizada uma boa noite de sono para não afetar o estado mental e emocional do candidato. Adicionalmente, o cérebro precisa do descanso para consolidar o que foi aprendido.

Tem gente que gosta de fazer aquela última leitura. Não faz sentido. Já foi feita muita coisa. Cansa acordar às 5 horas da manhã e ficar fazendo exercícios, desaconselha o docente.

O sono é fundamental para a memória e a concentração, frisa Jeniffer Lisboa. Por isso, os candidatos devem evitar noites e madrugadas de estudos ou revisões de última hora que gerem ansiedade.

Tente dormir bem e faça uma boa higiene do sono, na noite anterior. Evite estímulos de telas e o consumo de álcool. Priorize uma boa alimentação e pratique técnicas de respiração e de relaxamento um dia antes, orienta a psicóloga

Apoio e acolhimento familiar

Na contagem regressiva para o Enem, o apoio dos pais e responsáveis antes e nos dias das provas deve ser focado no acolhimento. Deve-se evitar a pressão desnecessária, perguntas constantes sobre desempenho e cobranças. Menos ainda, a comparação com os irmãos, outros parentes e conhecidos.

Nessa tentativa de querer o melhor, é muito comum que os pais projetem seus sonhos nos filhos. E às vezes, podem cobrar além do devido. Embora o Enem seja importante, a prova não mede o valor de quem está fazendo e nem determina as possibilidades de futuro de quem está fazendo.

O objetivo dos responsáveis deve ser acolher para não aumentar a pressão emocional e inseguranças. Nessa hora, é importante acolher a ansiedade, a angústia, sem colocar um peso excessivo na prova, direciona a terapeuta Jennifer.

Evite puxar assuntos sobre matérias específicas, notas de corte ou desempenhos passados. Redirecionar o foco no sábado e no domingo para momentos leves e de descanso físico e mental costuma ser a melhor estratégia para reduzir o pico de ansiedade.

O suporte dos pais pode ser prático para ajudar o candidato em atividades como:

  • organizar a logística para a prova, como reconhecimento antecipado do local de aplicação do Enem
  • ajudar na separação de itens obrigatórios para o dia da prova (documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente e o recomendado Cartão de Confirmação de Inscrição do exame impresso);
  • cuidar da alimentação e hidratação do candidato antes e durante a prova
  • proporcionar o efetivo descanso.

De acordo com o edital do Enem 2026, os gabaritos preliminares das provas objetivas e os cadernos de provas serão divulgados no Portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação das provas.

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Enem | Enem 2026

Agência Brasil - Enem 2026: saiba como controlar a ansiedade antes e durante a prova

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