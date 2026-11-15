Participam do exame candidatos em 1.901 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula.

Aproximadamente 600 mil profissionais estão mobilizados para garantir a realização do exame em todo o país.

Tempo de prova

Neste segundo dia de Enem, os candidatos terão cinco horas para responder às 90 questões objetivas e para preencher o cartão-resposta.

Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) terão direito a 60 minutos extras. Já aqueles que têm direito de usar o recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), quando aprovado, contarão com 120 minutos adicionais.

Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas ou para o preenchimento do Cartão-Resposta em nenhuma hipótese.

Horários oficiais

A aplicação segue sempre o horário de Brasília, independentemente da unidade da federação onde o participante fará as provas.

As provas serão aplicadas neste domingo (15), nos mesmos locais do primeiro dia, 8 de novembro. Em todo o país, os portões serão abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. Não será permitida a entrada de participantes após o fechamento dos portões. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30.

O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início da aplicação. Mas, o candidato não poderá levar o caderno de questões para casa.

Quem desejar levar o caderno de questões, para, por exemplo, conferir para, depois, conferir os gabaritos extraoficial e oficial do Inep, precisará ficar na sala de aplicação, pelo menos, até os 30 minutos finais das provas, ou seja, poderá sair partir das 18h.

Recomendações práticas

As recomendações práticas para o candidato no segundo dia da prova do Enem são:

portar um documento oficial válido com foto;

usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

imprimir o Cartão de Confirmação da Inscrição no Enem direto da Página do Participante. O Inep recomenda levar o documento no dia do exame;

chegar antes de 13 horas (no horário de Brasília), quando fecham os portões do local de provas.

Documentos aceitos

Para fazer o Enem, participante não pode esquecer-se de levar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais.

Conforme o edital desta edição, entre os documentos impressos válidos de brasileiros, estão a Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública); passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br do smartphone do candidato. Não são aceitos prints de tela do documento de identificação.

É importante que, imediatamente depois de mostrar o documento ao fiscal de sala, o participante desligue seu aparelho de celular, guarde-o no envelope porta-objetos e lacre, antes de entrar no local de aplicação. Qualquer desobediência à regra prevista em edital, o candidato será eliminado do Enem.

No caso de estrangeiros, inclusive refugiados, os documentos podem ser o passaporte; a identidade específica emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; além da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

O que é permitido levar

O uso da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente é obrigatório para marcações no cartão-resposta individual.

Os participantes com atendimento especializado para Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão utilizar caneta de material transparente com tinta colorida exclusivamente nas marcações do caderno de questões. Mas, no cartão-resposta, a regra é a mesma. O sistema de correção do Inep somente lê as marcações feitas com caneta de tinta preta.

Lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala de aplicação e a garrafa com água deve ser de material transparente.

O que é proibido usar

Não será permitido o uso de quaisquer objetos eletrônicos. Esses itens devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de entrar no local de aplicação.

O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do participante dentro da sala.

Além dos eletrônicos, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como outros objetos estranhos à realização do exame.

Preenchimento do cartão-resposta

O cartão-resposta é o documento oficial do Inep, onde o participante registra suas respostas das questões objetivas, por onde a prova é efetivamente corrigida e a nota final é atribuída.

Por isso, toda a atenção é devida com o documento.

As marcações somente podem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, sem emendas ou rasuras, pois podem prejudicar a leitura óptica do cartão-resposta.

O cartão já vem com os dados pré-impressos, mas o participante deve, obrigatoriamente:

no topo do documento, na linha de quadradinhos, identificar-se com letra de forma;

marcar a cor do gabarito da prova (amarela, rosa, azul ou branca);

transcrever, na linha indicada, a frase de segurança da capa;

antes de entregar a prova ao fiscal da sala de aplicação, assinar a folha do local pespontado.

Descuidos no preenchimento do cartão-resposta do Enem podem baixar as notas do candidato ou até eliminá-lo.

E mais, não amassar, dobrar, borrar ou molhar o cartão-resposta. O documento pode ficar ilegível e o candidato ser eliminado.

Eliminação de candidatos

Será eliminado do exame o participante que praticar alguma das ações previstas no edital:

prestar informações falsas, descumprir o edital ou perturbar a ordem;

comunicar-se com outras pessoas a partir das 13h ou obter informações sobre a prova;

utilizar meios fraudulentos, materiais não permitidos ou receber ajuda;

fotografar, filmar, gravar ou divulgar a prova;

praticar infração penal no local de prova.

levar ou consumir bebidas alcoólicas, usar drogas ilícitas ou produtos de tabaco;

sair da sala sem autorização do fiscal, definitivamente antes de completar duas horas ou não permanecer na sala das 13h às 13h30, salvo exceção prevista;

recusar procedimentos de identificação, revistas ou vistorias de objetos, materiais e lanches;

portar armas, materiais proibidos ou eletrônicos fora do envelope porta-objetos;

não manter os eletrônicos desligados no envelope lacrado, inclusive se emitirem son iniciar a prova ou fazer anotações antes da autorização;

fazer anotações em locais ou objetos não permitidos ou destacar páginas do caderno de questões;

sair com materiais de aplicação indevidos ou não entregar o cartão-resposta no prazo;

Declaração de comparecimento

Quem precisar comprovar presença no exame deverá imprimir a Declaração de Comparecimento, disponível também na Página do Participante, com login da plataforma Gov.br.

O documento é único para cada dia de aplicação e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação para assinatura.

O Inep avisa que não fornecerá qualquer outro comprovante de presença do participante após a aplicação do exame.

Enem 2026

O exame nacional é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que tenham convênio com o Inep.

Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para os candidatos a partir dos 18 anos.

Pela primeira vez, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

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