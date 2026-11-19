A Escola Municipal GET IV Centenário, escola pública de ensino fundamental localizada na Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, é uma das cinco vencedoras do Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2026. O resultado da premiação foi divulgado nesta quinta-feira (19).

A escola venceu na categoria Superação de Adversidades, uma das cinco da premiação.

Localizada na Maré, bairro que abriga um complexo de 16 favelas no Rio de Janeiro, a escola está em um dos territórios mais vulneráveis e violentos da cidade. A região é constantemente alvo de operações policiais e disputa de grupos armados. Apenas entre 2016 e 2025 ocorreram 231 operações, que resultaram em 160 mortes e 1.538 ações de violência, segundo o projeto De Olho na Maré.

Foi depois de uma das operações que a escola, que atende crianças de 6 a 11 anos de idade, percebeu a necessidade da conversa e da escuta dos estudantes. A escola criou o Café com Música e Prosa, que é o acolhimento socioemocional, principalmente por causa dos dias após as operações policiais, para que os estudantes possam falar e ser ouvidos.