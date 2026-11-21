O pedagogo é o primeiro professor de Matemática de uma criança no Brasil. Porém, 70,6% dos cursos presenciais de pedagogia destinam para formação matemática dos futuros professores do Brasil de 2,5% a 5% da carga horária, entre as 3,2 mil horas previstas para esta licenciatura. O percentual representa, em média, 80 horas ou mais voltadas à preparação dos pedagogos para o ensino da matemática tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental.

Os dados são da pesquisa A Matemática na formação inicial de professores, desenvolvida pela Universidade Cruzeiro do Sul, com apoio da Fundação Itaú. O estudo foi lançado nesta sexta-feira (20) durante o 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, realizado em São Luís.

O levantamento analisou 119 cursos (71 instituições públicas e 48 privadas) de todas as regiões do país, no universo de 1.004 cursos presenciais.

Entre as 119 graduações analisadas que dedicam menos de 80 horas à matemática, 34 pertencem a instituições federais, 14 a estaduais, quatro a municipais e 32 a instituições privadas.

Outros 27,7% ou 33 graduações têm a pior situação, pois oferecem entre 40h e 80h de formação na disciplina.

A gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Maria Barbosa Dias, defende que essa formação seja revista. Ela não é suficiente para dar um bom repertório para esses professores de práticas, para entender a didática da matemática e poderem lecionar a matemática desde a pré-escola e nos anos iniciais.

Qualificação de currículos dos cursos

Além de problema na distribuição da carga horária, o estudo destaca que o principal desafio está na organização das disciplinas, com o predomínio de disciplinas pedagógicas generalistas e falta de articulação entre o domínio do conteúdo matemático e dos conhecimentos necessários para ensiná-los no chão da sala de aula.

Com base nos conteúdos dos cursos de pedagogia analisados, 44% das disciplinas são teórico-metodológicas, 22% exclusivamente metodológicas e didáticas; 13% focadas apenas na revisão de conteúdos do ensino fundamental II e 20% possuem nomes genéricos.

Durante a apresentação dos resultados do estudo, a pesquisadora da Universidade Cruzeiro do Sul, responsável pelo trabalho Edda Curi desaprova as contradições curriculares na formação inicial dos pedagogos, que na ponta, vão prejudicar as aprendizagens dos estudantes.

Para a educadora, é preciso transpor a rigidez curricular e reformular as estruturas dos cursos de pedagogia. O grande desafio consiste em converter alguns movimentos isolados em diretrizes nacionais que assegurem uma base teórica e prática para o todo o país.

Mais alinhados à BNCC

A pesquisa destaca que apesar dos marcos regulatórios recentes, os avanços na formação de professores nos cursos de Pedagogia ainda são modestos. Isto porque os conteúdos (ementas) de pedagogia ainda têm currículos desatualizados, com uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, de 1997) em vez da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2018.

Este último é o documento oficial do Ministério da Educação (MEC) que define as aprendizagens essenciais para todos os estudantes da educação básica no Brasil: da educação infantil ao ensino médio.

Apesar das atualizações dos marcos regulatórios e dos avanços nas pesquisas acadêmicas, o panorama da formação de professores nos cursos de pedagogia pouco se alterou nas últimas duas décadas. Esse cenário revela um distanciamento preocupante entre o que é discutido na universidade e o que o professor deverá, de fato, ensinar em sala de aula, relata a publicação.

Como consequência, as tecnologias digitais aparecem de forma apenas declarativa ou isolada nos projetos pedagógicos, distanciando a formação das competências exigidas pela BNC-Formação e das necessidades da sociedade contemporânea. Da mesma forma que temas contemporâneos como educação financeira e diversidade, também não estão presentes, observou a professora Edda Curi.

Teoria e prática

O estudo recomenda ainda a conexão entre teoria e prática na formação acadêmica do pedagogo. Convidado ao o 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Miguel Ribeiro, indicou que estágios supervisionados articulados diretamente às disciplinas podem aproximar a teoria à prática e também valorizou a promoção de vivências sistemáticas no cotidiano do ensino fundamental.

Outros gargalos

O estudo considera que a pequena quantidade de horas do curso não é a única responsável pela formação inadequada dos pedagogos para ensinar matemática. No evento realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a representante do Itaú Social analisou que a formação inicial de pedagogia tem muitas fragilidades, evidenciada nas notas muito baixas de cursos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas.

Ela também reprova os cursos de Pedagogia que ofereciam formação totalmente online sem o contato do graduando com a prática dentro da sala de aula e da escola. Atualmente, 74% dos concluintes de pedagogia no Brasil são de cursos de educação a distância (EAD).

Com esse estudo que analisou mais de 100 matrizes curriculares, nós, da Fundação Itaú, demonstramos, a partir de evidências, o quanto são frágeis a formação e os conteúdos de matemática, não só em número de hora de ensino, mas também em qualidade, referência e tudo o que os estudantes precisam ter acesso durante a sua licenciatura, disse Sonia Maria Dias.

Lacunas curriculares

Embora 67 instituições de ensino superior estudadas (aproximadamente 56%) indiquem conteúdos relacionados à educação infantil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) só aparece em 0,8% dos currículos dos cursos de pedagogia.

Por isso, o estudo ainda aponta a necessidade de ter uma educação mais inclusiva. A partir deste raciocínio a recomendação é que sejam articulados os conhecimentos matemáticos, as metodologias de ensino e as diretrizes curriculares, considerando as especificidades de cada etapa da educação básica e suas modalidades de ensino.

Boas Práticas

O relatório destaca as experiências institucionais positivas:

· Universidade de Brasília (UnB): Foco no letramento matemático alinhado à BNCC e ao Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), com raciocínio lógico, comunicação, representação e resolução de problemas).

· Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): oferta de duas disciplinas obrigatórias de 72 horas cada, separadas e dedicadas especificamente à educação infantil e ao ensino fundamental.

· Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que destaca a preparação para a EJA, valorizando a experimentação prática (UFAM); e

· Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) que considera a etnomatemática, aquela ligada ao cotidiano do aluno adulto, como uma alternativa inclusiva ao modelo tradicional de ensino.

O estudo

Além da análise das matrizes curriculares de 119 cursos presenciais de licenciatura em Pedagogia, obtidas por meio da plataforma oficial de regulação do Ministério da Educação (e-MEC), o estudo A Matemática na formação inicial de professores considerou a produção acadêmica brasileira de 48 trabalhos publicados entre 2018 e 2024, sobre o tema.

Para conferir o estudo na integra, acesse o site da Fundação Itaú

* A repórter viajou a convite da Fundação Itaú

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