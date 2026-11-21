A aprendizagem é um direito de todos e todas no Brasil.

O documento é um mapeamento técnico de diversos índices nacionais e internacionais e olha para o desenvolvimento do pensar matemático desde a primeira infância até a vida adulta.

Consciência Negra

Neste 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - o responsável por reunir as informações deste dossiê, o professor do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-UERJ) e autor do projeto Matemática Antirracista, Daniel Lima, destacou a necessidade de criar oportunidades de aprendizagem de forma equitativa, para garantir que estudantes em situações mais vulneráveis recebam o suporte adequado para alcançar os mesmos resultados que os demais.

Segundo o professor Daniel, não basta apenas oferecer a mesma aula de matemática para todos os alunos: é preciso corrigir desvantagens históricas e estruturais, considerando as desigualdades de raça, gênero, classe social, território e condições de deficiência.

A ideia da equidade é entender quais são os grupos que tão precisando mais e historicamente, sabemos que são as pessoas da periferia, pessoas negras, principalmente, mulheres negras. E construir estratégias políticas para garantir que essas pessoas tenham acesso às melhores escolas e aos melhores professores é um investimento, explicou o professor Daniel Lima.

O especialista em educação antirracista ainda destacou que elevar a proporção de professores negros em salas de aula poderia reduzir em 30% a diferença racial de escolaridade e 60% as diferenças de renda.

Quando uma criança vê uma mulher ensinando matemática, um homem negro dando aula de matemática não é só uma quebra de paradigma, não é uma militância vazia. É uma nova expectativa de engajamento, constata Lima.

Política nacional

Como política pública que tem avançado na aprendizagem da disciplina na Educação Básica, o educador ressalta O Compromisso Nacional Toda Matemática, firmado, desde 2025, pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal. Matemática é uma ciência, é disciplina na escola, mas como política pública é a primeira vez que tem sido pensada. E o governo federal tem organizado esse compromisso pensando em parâmetros, nas avaliações em larga escala e também no currículo de formação, avalia o professor Daniel.

Eixos do dossiê

O documento sobre a matemática está dividido em oito eixos norteadores:

1 - A aprendizagem é um direito de todas e todos: garantir o pleno acesso pleno e equitativo a todas as faixas etárias exige a quebra de barreiras estruturais.

2 - A importância para o desenvolvimento integral contribui como um catalisador para o desenvolvimento integral (intelectual, física, emocional, social e cultural).

3 O impacto no desenvolvimento econômico: a matemática impulsiona conhecimento, renda, mobilidade social e produtividade, com impactos diretos no desenvolvimento econômico.

4 - O cenário da aprendizagem no país: usa indicadores da Educação Infantil à vida adulta para expor as lacunas de aprendizagem e situar o Brasil nos contextos nacional, latino-americano e global.

5 - Desigualdades estruturais. O eixo relata como as disparidades de aprendizagem surgem cedo devido a fatores de raça, gênero, classe, território e condições de deficiência e destaca que é essencial a redução dessas desigualdades estruturais para haver equidade.

6 - Desafios no ensino e aprendizagem: Aborda tanto as falhas curriculares quanto as barreiras emocionais (medo e insegurança), defendendo currículos mais fortes para eliminar estigmas de aprendizagem.

7 - A importância da formação docente: melhorar a aprendizagem exige investir na formação inicial e continuada dos professores, conectando as práticas pedagógicas aos diferentes territórios e contextos de aprendizagem.

8 - Caminhos possíveis: mostra que o avanço no ensino da matemática é viável com base em experiências já testadas, mas depende de um compromisso coletivo entre governo, universidades, escolas, setor produtivo e sociedade civil.

Terceiro setor

Ao gerar dados concretos, o dossiê apresentado também tem a missão de propor estratégias sobre o ensino da matemática no Brasil para orientar gestores públicos, pesquisadores e tomadores de decisão.

Carla Chiamarelli, gerente do Observatório da Fundação Itaú, explicou que o papel do terceiro setor é ir além de mostrar os problemas, mas também recomendar soluções viáveis.

Não somos nós que fazemos a política pública ou a implementamos. Mas, podemos apoiar tecnicamente, o que passa pela produção de material e, também, por pegar na mão de secretarias [de educação] e ajudar a implementar essas políticas. Temos sempre que respeitar o território, a gestão pública e apoiá-los na perspectiva de um projeto construído coletivamente em regime de colaboração entre estados, municípios e governo federal, disse Carla Chiamarelli.

A representante da fundação aponta que instituições privadas sem fins lucrativos e de interesse público, como Fundação Itaú, têm o papel de demonstrar que os avanços nas redes de ensino são possíveis. Sabemos sobre os seus limites orçamentários, de contratação pela gestão pública, mas o terceiro setor pode apoiar, sim, e mostrar que é possível e como fazer para que tudo seja implementado.

Práticas lúdicas

No evento na Universidade Federal do Maranhão, também foram apresentados dois dos dez projetos selecionados no edital "Matemática em Ação de educação matemática do Itaú Social, realizado em 2025, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), que premiou práticas pedagógicas lúdicas de todas as regiões do país.

Em vídeo, alunos e professores da Rede Sankofa mostraram o ensino da ciência no Quilombo Queimada Nova e também no Quilombo Velame, em Morro do Chapéu (BA), sob olhar da educação antirracista e de valorização da ancestralidade e de costumes do território. Nas aulas do contraturno escolar, estudantes de várias séries colocaram a 'mão na massa' para preparar, precificar e vender bolos de milho.

Outra experiência do Matemática em Ação foi a premiada Semana da Matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Corrêa, localizada em Rio Grande (RS), como parte do ensino da disciplina com jogos pedagógicos e atividades colaborativas.

A gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Maria Barbosa Dias, ao valorizar os projetos de realidades distintas, confirma que estes podem servir de referência e inspiração para serem adaptados à realidade de cada município.

Alguns professores podem se identificar e não necessariamente replicar aquela atividade. Mas, ela pode ser uma inspiração, que sempre dependerá do contexto, da articulação local e de como o professor vai desenvolvê-la.

*A repórter viajou a convite da Fundação Itaú.

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