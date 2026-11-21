Ele ensina que os bancos de questões das olimpíadas de matemática não servem apenas para treinar competidores com listas de exercícios. Quando bem selecionados e adaptados, os problemas olímpicos funcionam como ferramentas didáticas coletivas para engajar as turmas.

Em entrevista à Agência Brasil, Antonio Cardoso do Amaral, apontou que quem faz a diferença em sala de aula nesta cultura olímpica é a dedicação de um professor.

Agência Brasil: Qual é o segredo do sucesso de Cocal dos Alves em olimpíadas?



Professor Antonio Amaral: Eu dou o protagonismo aos professores. Tudo isso nasceu a partir do momento em que os professores provaram, de fato, que a educação é o caminho viável. A nossa cidade, um lugar pequeno e pobre, pode, pela educação, garantir a virada de chave. Uma vez isso bem compreendido, foram buscadas as alternativas, pelas olimpíadas.



Agência Brasil: Além dos destaques individuais, o senhor relatou retorno para o próprio município.



Professor Antonio Amaral: Temos conseguido utilizar disso para conseguir espaços, acessos, boas formações, o que também ajuda o município, por meio de profissionais que voltam com uma qualificação e se trabalham na cidade. Há tempos, teríamos profissionais de fora, por exemplo, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um dentista. Mas pela educação, a gente tem percebido que eles voltaram e são profissionais do município. Isso os coloca em um lugar muito prestigiado. Torcemos para que esse espírito continue sempre vivo.



Agência Brasil: Qual é o sentimento do senhor ao ver essa transformação econômica-social via educação?



Professor Antonio Amaral: Sinto-me realizado, porque me dediquei por uma causa importante, por algo bom. Fico muito feliz, sobretudo, porque a minha família, os meus dois filhos gêmeos passaram por isso. Eu os ajudei a fazer e eles também foram beneficiados.

Agência Brasil: Qual é a relação dos dois, Sávio e Patrick Saul Amaral, com a matemática?



Professor Antonio Amaral: Meus filhos estudaram desde as etapas de pré-escola, educação infantil até o ensino médio em uma escola pública, encerrado em 2019. Quando eles foram para o ensino superior privado, em 2020, receberam bolsa. Na Fundação Getúlio Vargas (FGV), tornaram-se cientistas de dados e se formaram em matemática aplicada. Hoje, já trabalham na área. Então, eu fico muito orgulhoso de ter sido acometido positivamente por esse efeito.

Realidade transformada

Em 2010, Cocal dos Alves tinha o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,497, bem mais baixo que o indicador da Organização das Nações Unidas do Brasil. Em 2024, o IDHM do país alcançou o valor de 0,805.

Apesar de estar abaixo na média nacional, na matemática, o município piauiense está entre os primeiros do país. A escolaridade da população de 6 a 14 anos é universal (99,58%, em 2022).

O reflexo está no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. Cocal dos Alves alcançou notas acima das médias estadual e nacional em todas as etapas do ensino.

No principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, o município ocupa o primeiro lugar no Piauí no ensino médio regular da rede estadual (nota 7,2). Em 2023, o município havia registrado 7, o que representa crescimento de aproximadamente 2,9%, em dois anos.

A cidade está agora na expectativa de conquistar bons resultados na 21ª Obmep. Os nomes dos vencedores serão divulgados em 15 de dezembro. A edição deste ano registrou a participação de 18,5 milhões de alunos do Brasil inteiro.

A Obmep é de responsabilidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Os recursos são do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



*A repórter viajou a convite da Fundação Itaú

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