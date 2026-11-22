A discussão sobre Inteligência Artificial (IA) na Matemática é um dos eixos centrais do 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, evento da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat), que ocorre de 19 a 22 de novembro de 2026, em São Luís (MA).

O diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o matemático Marcelo Viana, explica que a Inteligência Artificial já é uma realidade, com enormes impactos, e avança em ritmo acelerado em todas as atividades e setores. Ele prevê que a ferramenta se tornará tão indispensável quanto o telefone.

Diante desse cenário, Marcelo Viana aponta que o uso da IA exige a capacitação das instituições de ensino e da comunidade matemática, além de ações do poder público para preparar os professores da educação básica, de modo que esse conhecimento repercuta na formação dos estudantes brasileiros.

Para ele, o foco dos educadores deve ser descobrir como integrar essa ferramenta de forma eficaz.

Nosso grande desafio é ensinarmos as nossas crianças e nós mesmos a utilizá-la, sabendo que, em breve futuro, será parte da nossa existência. Como todo o conhecimento, se você o tem, isso representa poder. Se não, você está em desvantagem em relação aos demais, disse o diretor-geral do IMPA.

Marcelo Viana lamenta que a Inteligência Artificial não tenha a neutralidade como característica e afirma que o maior risco é, na realidade, a falta de domínio sobre a tecnologia.

A inteligência artificial pode fazer o bem ou o mal. Não acredito que seja neutra. Ela vai ter o valor de como for utilizada. E a pior situação é não saber utilizá-la, estar alheio ou incapaz de tirar proveito de algo que vai ser determinante no futuro da humanidade.

Repensando práticas tradicionais

No momento destinado às perguntas, os professores presentes ao evento, realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), associaram o uso da Inteligência Artificial a fraudes escolares, como a terceirização de trabalhos e avaliações, o desrespeito aos direitos autorais, a falta de citação do uso da IA e o plágio em todas as etapas de ensino. Essas práticas não contribuem para o aprendizado dos estudantes.

Embora identificar cópias produzidas por máquinas ainda seja uma dificuldade técnica para os educadores, o coordenador-geral de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), Victor Augusto Both Eyng, afirma que o desafio atual é qualificar e mediar esse uso de forma intencional e pedagógica, tanto por estudantes quanto por docentes.

Para ele, a chave é que o docente não ignore o fato de que os alunos já utilizam a ferramenta. Em vez de repetir atividades tradicionais, cujas respostas prontas geram trabalhos idênticos e não estimulam o pensamento crítico, os professores precisam formular questões que levem os estudantes a refletir sobre sua identidade, contexto, territorialidade e vivências pessoais.

Paralelamente, os estudantes devem ser incentivados a verificar as informações geradas, comparar respostas entre diferentes IAs generativas, elaborar prompts mais qualificados e reescrever os conteúdos para desenvolver a própria autoria a partir do que a IA apresenta.

São caminhos importantes e possíveis que nós, educadores e professores, precisamos levar em consideração para mediarmos esse uso por nossos estudantes, garantindo que tenham consciência de que a IA está presente e que eles fazem uso dela. Então, nós podemos qualificar mais um pouco desse uso.

Inteligência artificial brasileira

Durante o evento, o coordenador-geral de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), Victor Augusto Both Eyng, lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro discurso após ser reeleito, em outubro deste ano, enfatizou a importância de investir no ensino de Matemática e de Engenharia para que o Brasil não seja apenas um consumidor dependente da inteligência artificial estrangeira, chinesa ou norte-americana.

Na ocasião, Lula também expressou o desejo de desenvolver uma inteligência artificial brasileira.

O diretor-geral do IMPA destacou que um primeiro modelo já é realidade no Piauí. O governo estadual, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério das Comunicações (MCom), lançou, no primeiro semestre deste ano, o sistema SoberanIA, uma IA generativa em português.

O modelo independente brasileiro inclui tecnologias capazes de automatizar atendimentos ao público, apoiar a leitura e a produção de documentos, auxiliar professores e equipes pedagógicas e também ajudar servidores na análise de grandes volumes de informações.

A SoberanIA é a inteligência artificial treinada no Brasil, treinada para o Brasil, com acesso à informação que diz respeito a nós mesmos. Uma inteligência artificial com a nossa cara, nossos sotaques, as nossas cores, de um país múltiplo e variado. É um projeto muito respeitável, declarou Marcelo Viana.



*A repórter viajou a convite da Fundação Itaú

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