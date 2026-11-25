Na escola, Fabiane se apaixonou pela ciência. E depois de se formar em biologia em Minas, foi para Manaus (AM) cursar o mestrado. Depois, estudou as microalgas no doutorado. Ela, que é professora universitária, há quatro anos criou a Aqua Viridi, startup Incubada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Segundo a pesquisadora, as microalgas são dez vezes mais produtivas que a soja, capturam cinco vezes mais carbono e são cultivadas em fotobiorreatores, sem competir por áreas agrícolas. Ainda há bioestimulantes e biofertilizantes que reduzem o uso de agroquímicos.

Nós estamos aumentando a nossa produção em 10 vezes nesse momento. Para a indústria agroecológica, uma farinha de microalgas é alternativa sustentável na nutrição animal. Grande parte dessa farinha de microalgas é aplicada no mercado agrícola para a produção de peixe e camarão.

A empresa ainda entrega produtos para a agricultura familiar. A tutora do projeto foi a professora Tainá Fernandes, da Universidade de São Paulo (USP). Ela explica que a iniciativa foi Incubada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O projeto recebeu R$ 120 mil de prêmio para apoiar as próximas etapas de desenvolvimento do negócio.

Movimento pelo exemplo

O prêmio é uma iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Na cerimônia de reconhecimento das iniciativas, a ministra Luciana Santos, do MCTI, disse que é fundamental estimular novas pesquisas lideradas por mulheres a partir do exemplo.

Eu sei bem o que significa superação de uma cultura machista. As mulheres precisam cada vez mais ter exemplos, inspiração e investimento objetivo para poder superar todas essas barreiras, disse à Agência Brasil. Ela explicou que o evento se junta aos eventos da semana de ciência e tecnologia que ocorrem em Brasília.