O Censo da Educação Superior revelou que os cursos de formação de professores apresentaram crescimento no número de matrículas e ingressos ao longo dos últimos dez anos.

De 2015 a 2025, as matrículas registradas nas licenciaturas passaram de 1,47 milhão para 1,77 milhão, sendo que licenciaturas semipresenciais corresponderam a 1,2%.

Do total de matrículas, 1,22 milhão estudava em instituição privada de ensino superior.

Já o número de estudantes que ingressaram na mesma década subiu de 528.507 para 825.407.

Somente de 2024 a 2025, o crescimento foi de 60,64 mil matrículas (2,66%) passou de 804,04 mil para 825,4 mil novos estudantes em um ano.

Os números da pesquisa estatística anual foram divulgados nessa quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, esclareceu que as licenciaturas (cursos para formar professores da educação básica) têm sido fortalecidas por ações governamentais. Ele justificou que o crescimento do número de interessados nesta modalidade de ensino foi impulsionado por vários fatores. São eles:

· nova regulação federal sobre a oferta de educação a distância em cursos de graduação;

· Programa Mais Professores para o Brasil, criado para, entre outros, fortalecer a formação docente;

· Bolsa Mais Professores para incentivar o ingresso e a permanência de docentes nas redes públicas em localidades e áreas de conhecimento com carência de doecentes.

· Programa Pé-de-Meia Licenciaturas para incentivar a permanência na graduação e, posteriormente, lecionarem nas redes públicas de ensino.

O Pé-de-Meia Licenciaturas, regulamentado em 2025, paga R$ 1.050 mensais a estudantes que ingressaram na licenciatura presencial, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que tiveram alto desempenho (mais de 650 pontos) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa política mais que dobrou o número de estudantes de licenciaturas.

Conseguimos, na rede federal, e entre os estudantes do Prouni e do Fies, mais do que dobrar os estudantes com alto desempenho [no Enem] em cursos de licenciatura, desde 2024. Era um contingente muito pequeno. Aumentamos em 109% o número de estudantes, o que demonstra a efetividade desse esforço, disse o ministro da Educação.

Cursos de licenciatura

Do total de cursos de graduação no Brasil em 2025, 45.748 os de licenciatura corresponderam a 17,3% ou 7.943.

A maioria dessas graduações (68,6% ou 5.447) foi ofertada no formato presencial.

As licenciaturas representam um terço (33,9%) dos cursos de graduação semipresenciais no Brasil. Neste primeiro ano de registro no censo, o formato registra 880 cursos.

Áreas

O crescimento das licenciaturas se concentra em pedagogia que chegou a 934,7 mil matrículas, equivalente a 52,8% do total.

A pedagogia prepara o graduando para ser professor de educação infantil (creches e pré-escolas) e dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano). As demais licenciaturas preparam para ser professor dos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), do ensino médio e também de cursos técnicos ou profissionalizantes, de acordo com a área específica escolhida.

Durante a apresentação do Censo Superior, foram destacadas as 15 maiores licenciaturas em número de matrículas.

Enquanto os cursos de pedagogia responderam por 92,2% do aumento líquido das matrículas nas licenciaturas. 11 registraram queda entre 2024 e 2025. Entre elas estão história, matemática, letrasportuguês, geografia, física e química:

· pedagogia: 934.670 matrículas, alta de 6,37% em relação a 2024;

· educação física formação de professor: 132.536 matrículas, mais 2,13%;

· história formação de professor: 87.958 matrículas, queda de 4,49% ante 2024;

· matemática formação de professor: 82.869 matrículas, menos 3,96%;

· letras português formação de professor: 81.733 matrículas, menos 4,58%;

· biologia formação de professor: 70.132 matrículas, menos 0,97%;

· geografia formação de professor: 44.709 matrículas, menos 5,49%;

· letras - português/inglês formação de professor: 39.544, menos 3,05%;

· artes visuais formação de professor: 29.573 matrículas, menos 6,67%;

· letras inglês formação de professor: 29.386 matrículas, menos 1,94%;

· química formação de professor: 29.070 matrículas, menos 3,48%;

· física formação de professor: 23.929 matrículas, menos 2,47%;

· educação especial formação de professor: 23.377 matrículas, mais 2,27%;

· música formação de professor: 21.386 matrículas, 0,39%;

· filosofia formação de professor: 19.636 matrículas, menos 2,35%.

Docentes

O Censo Superior também registrou expansão do número de professores nas instituições de educação superior (IES) em 2025.

Quanto ao número absoluto de professores em exercício, o levantamento registrou variação positiva: o total passou de 325.869, em 2024, para 335.378, em 2025, aumento de 2,9%.

Na rede pública, 75% dos docentes concentram-se na faixa até 56 anos. Na categoria privada, observa-se que 50% dos docentes têm até 44 anos. Os que têm até 52 anos somam 75% do corpo docente.

Os doutores atuam mais nas instituições públicas (73,3%), enquanto nas instituições privadas predominam os mestres (43,1%).

Em relação ao regime de trabalho, os docentes das instituições públicas trabalham em tempo integral com dedicação exclusiva. Nas instituições privadas a maior parte dedica tempo parcial.

Censo Superior

O Censo da Educação Superior é realizado anualmente, de forma descentralizada, sob coordenação do Inep. A autarquia, vinculada ao MEC analisa as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

O levantamento utiliza as informações do cadastro do Sistema e-MEC, que tem os registros de todas as instituições, seus cursos e locais de oferta.

Para facilitar a consulta aos resultados preliminares e finais, o Inep disponibiliza o Painel dos Resultados do Censo Escolar.

Todas as edições da pesquisa estatística estão disponíveis também no portal do Inep.

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