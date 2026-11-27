Durante encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com alunos da UFF e movimentos jovens, o estudante ressaltou que sua geração é filha da Lei de Cotas.

Somos os filhos do Prouni, do Fies, e a gente não vai em nenhum momento abrir mão dos nossos direitos. A gente está aqui com o senhor para não permitir que ninguém te tire dessa cadeira. Ninguém, nem o mercado, nem os reacionários, nem força internacional.

Ele acrescentou que ficou muito feliz de fazer parte da virada histórica que elegeu Lula no segundo turno das eleições.

Os estudantes de direito da UFF promoveram o primeiro ato em apoio a Lula e à democracia na noite de segunda-feira (5), um dia após o primeiro turno. A partir de então, as ações de estudantes, trabalhadores, artistas em apoio a Lula tomaram conta do país.

