Terça-feira, 24 de janeiro de 2017, atualizada às 15h54

Notas do Pism III são divulgadas nesta terça a partir das 15h



Da redação



Os candidatos do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da UFJF poderão conferir suas notas nesta terça-feira, 24 de janeiro. O resultado preliminar será publicado na página do Pism a partir das 15h. As notas finais serão disponibilizadas no dia 2 de fevereiro, após período de recurso.



O processo seriado acontece ao final de cada ano do Ensino Médio, com pesos diferentes para as três etapas (Módulo I: 2; Módulo II: 3; Módulo III: 5). As provas foram aplicadas em cinco cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Conselheiro Lafaiete e Volta Redonda e reuniram, ao todo, nos três módulos, 26 mil candidatos. Os participantes do Pism também podem tentar uma vaga por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abre inscrições nesta terça, 24, aumentando suas chances de ingresso na UFJF.



Recursos



Os candidatos do módulo III poderão pedir recurso em relação às notas, no dia 25, das 9h às 16h, na Central de Atendimento, localizada no prédio da Reitoria, no campus Juiz de Fora. Só serão admitidos recursos com pedidos de revisão de, no máximo, dois conteúdos e mediante o pagamento da taxa de R$ 22 por conteúdo. Os formulários estarão disponíveis no site da Copese.



Matrícula



Os candidatos aprovados deverão realizar a pré-matrícula on-line em data a ser divulgada em breve e, só depois, efetuar a matrícula presencial, com todos os documentos em mãos, na data marcada pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). É preciso observar a relação de documentos, de acordo com o grupo de acesso escolhido (A, B, C, D ou E). Aprovados no Pism ou no Sisu que não realizarem esses procedimentos perderão suas vagas. Todas as informações serão disponibilizadas no site.



Módulos I e II



As notas dos módulos I e II estarão disponíveis no dia 16 de março também no endereço. Os candidatos poderão protocolar pedido de recurso no dia 17 de março, de acordo com as normas do edital.





Com informações da UFJF