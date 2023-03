Quarta-feira, 11 de junho de 2014, atualizada às 16h40

Alunos do Curumim Santa Luzia ensinam a montar bandeira do Brasil

Lucas Soares

Repórter

Os alunos do programa Curumim, em Santa Luzia, também estão no clima da Copa do Mundo. Como parte do projeto social que sugere a inserção destes alunos relacionados ao Mundial, já foram feitas atividades como nome dos países, a escolha do mascote, troféu, taça e brincadeiras de futebol, como uma copinha de futsal que está sendo realizada neste mês. A mais nova novidade apresentada pelos alunos é bandeira do Brasil feita de fuxico.

Segundo a coordenadora de artes do projeto Curumim, Imaculada Rodrigues, 34, as atividades são importantes para dar uma direção aos alunos. "Temos este projeto de atividades da Copa do Mundo e um dos braços é o projeto de artes. É importante para nós. Não tem nem como explicar, conseguimos colaborar com estes alunos e dar algo para que seja feito no futuro", comenta a professora. Para a coordenadora do Curumim Santa Luzia, Luciana Rezende, 34, ensinar a bandeira às crianças é muito importante. "Ela representa todo o país", explica.

Usuária do Curumim, Milena Shelman, de 10 anos, afirma adorar as atividades artísticas. Por isso, sempre procurou a professora. "Desde que entrei aqui fui perguntando como faziam certas ciosas e ela (Imaculada) foi me ensinando. Estou adorando a oficina de artes, aqui eu aprendo alguma coisa ao invés de ficar à toa em casa", conta a estudante.

Aprenda

Para fazer uma bandeira de fuxico, é necessário ter um tecido verde-escuro, para servir de base para a bandeira e vários tecidos nas cores azul, amarela, branca e verde-escuro.

Corte-os em formas redondas e comece e costure até que eles fiquem pequenos e redondos. Cole com cola quente no tecido base, de forma a acompanhar o desenho da bandeira. É um processo simples, porém, demorado. Para facilitar a montagem, a bandeira pode ser desenhada no tecido, para que os fuxicos fiquem na posição correta.