Segunda-feira, 06 de outubro de 2008, ?s 19h10

Ouvidoria Eleitoral registra mais de 50 den?ncias durante campanha para o primeiro turno

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Foram 52 den?ncias recebidas pela Ouvidoria Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/JF) durante a campanha eleitoral para o primeiro turno. Deste total, 18 foram arquivadas por falta de provas, 19 ficaram em aberto, esperando que o manifestante comprovasse a den?ncia, e 15 foram encaminhadas ao Minist?rio P?blico Eleitoral.

Segundo o ouvidor eleitoral Marco Aur?lio Lyrio Reis, a maior parte das den?ncias foi a respeito de propaganda permitida em local proibido, como em terrenos sem autoriza??o do propriet?rio e em locais p?blicos. A surpresa est? no fato de as den?ncias por compra de voto ter tido n?mero reduzido. Para o ouvidor, o fato ? uma vit?ria, pois significa que o eleitor est? mais consciente e politizado. "As pessoas est?o entendendo que esse tipo de manobra est? fora de moda. O candidato n?o encontra mais a contrapartida" .

Mesmo a disputa seguindo com apenas dois candidatos, a Ouvidoria Eleitoral vai continuar funcionando no segundo turno. As den?ncias podem ser feitas at? a sexta-feira que antecede o pleito, 24 de outubro. O n?mero de telefone ? (32) 3212-4168. Para denunciar ? necess?rio se identificar e apresentar provas contra o candidato.

PM registra 34 ocorr?ncias

Durante o domingo das elei?es municipais, os policiais militares colocados ? disposi??o da Justi?a Eleitoral registraram 34 ocorr?ncias de descumprimento da Lei eleitoral. Segundo o chefe do Estado Maior da 4? regi?o da Pol?cia Militar em Juiz de Fora, tenente-coronel Grunewald, foram 17 ocorr?ncias gerais, feitas por terceiros atrav?s do n?mero 190. Entretanto, somente quatro tiveram a veracidade constatada. As outras eram trotes.

A diretora do Foro Eleitoral, Maria L?cia Cabral Caruso, diz que todas s?o ocorr?ncias de menor potencial ofensivo, por isso foram solucionadas no mesmo dia do pleito, com a senten?a do juiz.

Entre os crimes mais praticados est?o a boca de urna, a utiliza??o de material de propaganda eleitoral pr?ximo ?s se?es e den?ncias de um candidato contra o outro, considerado normal pelo tenente-coronel. A PM usou cerca de 800 homens no ?ltimo domingo, 05 de outubro. Em cada local de vota??o era necess?rio, no m?nimo, um policial. Em muitos locais foram colocados dois.