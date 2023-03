Segunda-feira, 27 de junho de 2011, atualizada às 13h12

Atletas de JF têm bom desempenho na Meia Maratona do Rio de Janeiro

Aline Furtado

Repórter

Dezessete atletas representaram Juiz de Fora na Meia Maratona Golden Four Asics, realizada no último domingo, 26 de junho, no Rio de Janeiro. Entre eles, duas mulheres conquistaram lugar entre as dez primeiras colocadas em sua categoria.

Tânia Vilaça ficou com o primeiro lugar na categoria de 50 a 59 anos, tendo cumprido o percurso em 1h33’39. Já Hellen Rose Noel faturou a nona colocação na categoria 30-39 anos, com tempo de 1h38’09.

Além disso, na disputa feminina, Sílvia Fonseca Lima ficou com o 19º lugar na categoria 65-69 anos, com tempo de 2h25', e a atleta Elisângela de Souza, que completou o percurso em 1h47', conquistou a 32ª colocação na categoria 30-39 anos.

Entre os homens, destaque para Flávio Carvalho Stumpf, que faturou o 12º lugar na classificação geral. Competindo pela categoria 20-29 anos, o atleta completou a prova com 1h11'15". Já Gedair Reis, que faturou a 13ª posição na categoria 50-59 anos, com tempo de 1h32'50, destaca ter quebrado um recorde pessoal em meias maratonas do Rio de Janeiro. "Fiquei bem abaixo do que esperava, 1h40'. Agora é continuar treinando para enfrentar os 42,2 km da maratona, que será realizada no próximo dia 17."

Outros resultados

Nélio Marcos Durso - 1h12"33" - 20º lugar no geral categoria 30-39 anos

Waldir José da Silva - 1h14"56" - 29º lugar no geral categoria 40-49 anos

Rubens Gabriel Ruela - 1h19" - categoria 30-39 anos

Vanderson de Souza - 1h21'11" - 67º lugar no geral categoria 30-39 anos

José Geraldo de Souza - 1h23'53" - 86º no geral categoria 40-49 anos

Rogério de Souza Sérgio Ferreira - 1h33'50" - 18º lugar categoria 50-59 anos

Cristiano Gomes Macedo - 1h42'18 - categoria 20-29 anos

Thiago Lima - 1h42'35" - categoria 20-29 anos

Gustavo Guerra - 1h50' - categoria 20-29 anos

Wendell Nascimento - 2h23'31 - categoria 30-39 anos

Francisco Curzio - 2h

Os textos são revisados por Thaísa Hosken