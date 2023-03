Um desrespeito ?s leis por quem deveria ser exemplo Na madrugada da elei??o, candidatos foram flagrados desrespeitando as leis

Ser? que todos n?s que sa?mos ?s ruas de Juiz de Fora, no ?ltimo dia 05 de outubro, para elegermos vereadores e prefeitos, conhecemos realmente suas fun?es? Pois bem, vereadores, de maneira geral, s?o os representantes do povo. No exerc?cio desta fun??o, o vereador ? o fiscal dos atos do prefeito na administra??o dos recursos do munic?pio expressos no or?amento.

O vereador tamb?m faz as leis que est?o dentro de sua compet?ncia, e analisa e aprova as leis que s?o de compet?ncia da prefeitura, do Executivo. Em resumo, o vereador recebe o povo, atende as suas reivindica?es e ? o mediador entre o povo e o prefeito.

J? o prefeito ? o administrador do munic?pio ele desenvolve certas fun?es, chefia o poder executivo em simetria aos chefes dos executivos da Uni?o e do estado. Ele, como representante do executivo, tem por dever auxiliar os habitantes da cidade na sua sobreviv?ncia. S?o obriga?es dele, sancionar e revogar leis, vetar projetos inconstitucionais ou que n?o sejam de interesse p?blico, nomear ou demitir servidores, acompanhar a execu??o dos programas e fiscaliza??o da aplica??o dos recursos. Mas sua principal fun??o ? zelar pelo bem estar dos cidad?os de seu munic?pio.

Mas ser? que, em tempo de elei??o, vimos por parte dos candidatos posturas de criadores de leis e zeladores do nosso bem estar?

Na noite do dia 04 de outubro, v?spera da elei??o, foi proibida a propaganda eleitoral, a partir das 22h. Mas n?o foi respeito a leis que vimos. Por volta das 23h22, podemos ver pessoas panfletando para vereadores e piruas passando pelas ruas e jogando os seus santinhos. Fora as caracterizadas bocas de urna, foram vistas ruas imundas por pap?is, pap?is esses que pelo vento e pancadas de chuva foram levados para bocas de urnas nos levando a questionar qual a preocupa??o que esses candidatos v?o ter com os cidad?os quando eleitos, se agem assim?

Ou, quem sabe, que leis e para que os vereadores criar?o leis, se eles mesmos a descumprem, no per?odo supostamente o mais importante para eles?

Vale a pena lembrar que segundo C?digo de Postura do munic?pio de Juiz de Fora, h? restri?es na panfletagem no quadril?tero da Rua Benjamin Constant e a Avenida Independ?ncia, quest?o que foi discutida por v?rias vezes junto a CDL. ? importante observarmos que, numa maioria, entre os pap?is estavam fotos de candidatos que j? comp?em a c?mara dos vereadores e pessoas que, provavelmente, aprovaram a compra das varredeiras para o nosso munic?pio, um investimento de R$ 420 mil. Se investiram, acreditavam na import?ncia de uma cidade limpa, pois at? podemos ver candidatos no debate de quinta-feira, dia 02 de outubro, realizado pela TV Panorama, discutindo proposta em torno da limpeza urbana e saneamento.

Al?m de toda a consci?ncia na hora de eleger seus candidatos quanto as suas propostas e hist?rico pol?tico ? importante tamb?m observarmos suas a?es como candidatos a postos p?blicos importantes como estes.

