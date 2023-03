Isentos e reclassificados na UFJF

Segunda, 06 de agosto de 2007, atualizada ?s 18h23

UFJF divulga lista de isentos da taxa de matr?cula e de reclassifica??o

Fernanda Leonel

Rep?rter

A lista dos isentos de matr?cula para o vestibular 2008 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) j? est? dispon?vel na internet a partir desta segunda-feira, dia 06 de agosto.

Uma novidade ? que este ano candidatos que conseguiram isen??o da taxa de vestibular ganharam um prazo maior para realizarem suas inscri?es.

As datas ser?o iguais as de quem paga a taxa: de 06 de agosto at? 05 de setembro. Como nos outros anos, as inscri?es s?o feitas somente pela internet.

Alunos reclassificados

Tamb?m nesta segunda, dia 06, a UFJF divulgou a lista de reclassifica??o de candidatos. S?o 15 contemplados em 11 cursos diferentes.

Os novos alunos devem se apresentar para matr?cula nesta quarta, dia 08, de 10h ?s 12h, na Coordenadoria de Assuntos e Registros Acad?micos (CDARA), munidos da documenta??o especificada no manual do candidato do Concurso Vestibular 2007 e Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM).