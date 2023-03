Tupi busca vitória na estreia com o Madureira pela S?rie D do Brasileivão

Sexta-feira, 3 de julho de 2009, atualizada às 11h20

Tupi busca vitória na estreia contra o Madureira pela Série D do Brasileirão

Patrícia Rossini

*Colaboração

Depois de muita preparação, o Tupi está pronto para a estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, 5, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O alvinegro encara o Madureira e vai pressionar o time da casa em busca de um resultado positivo na primeira rodada da competição.

Apesar do otimismo, motivado pelos resultados da pré-temporada carijó, o vice-presidente do clube, José Roberto Maranhas, acredita em uma disputa equilibrada. "Nossa chave é muito equilibrada. Madureira e Figueirense foram bem no Campeonato Carioca e o time do Paulista tem orçamento para apresentar bons jogadores. Mas nós tivemos uma preparação boa, a defesa está excelente e o nosso ataque está dentro das expectativas."

O técnico Léo Condé deve seguir o ditado que diz "em time que está ganhando, não se mexe" e manter o elenco que vem se apresentando nos jogos da pré-temporada. "Ainda tenho algumas dúvidas, mas o time deverá ser basicamente o mesmo que entrou em campo nos amistosos."

Condé destaca o entrosamento do time, mesmo com apenas dois meses de treinamento. "Tivemos que fazer muitas contratações após o Mineiro, o que gera expectativa. Mas as escolhas foram boas, busquei atletas que eu já conhecia, dentro das possibilidades orçamentárias do Tupi, e isso facilitou o entrosamento tático e técnico do grupo."

A escalação de domingo ainda não foi confirmada pelo técnico, que pretende tirar dúvidas no treinamento desta sexta-feira. Provavelmente, segundo ele, entram em campo Gonçalves, Marcelinho, João Júnior, Fabrício, Bigu, Rafael, Marcel, Felipe Fernandes e Ademilson. As dúvidas estão entre os volantes Darlan e Marcondes e entre os meias Hugo e Felipe Canavan. A formação tática inicial deverá ser 4-4-2, com possível variação para 3-5-2.

Neste sábado, véspera da estreia, o Carijó faz um último treino pela manhã em Juiz de Fora. A viagem para o Rio de Janeiro está agendada para o início da tarde. O Portal ACESSA.com mantém a parceria de sucesso com a Rádio Globo Juiz de Fora e vai transmitir todas as partidas do Tupi na série D do Brasileirão.

Ficha técnica: O Tupi conta com um plantel de 30 atletas para a disputa do brasileirão. A equipe jogará sob o comando de Leonardo Condé, que conta com o preparador físico Luiz Augusto Alves e o auxiliar Juninho, além do preparador de goleiros Walker Campos. Goleiros: Gonçalves, Eládio e Thiago;

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES - SÉRIE D

Primeira fase - Grupo A6

Data Hora Jogo Cidade 05/07 - Dom. 15:00 Madureira RJ

0 x 0 Tupi MG

Rio de Janeiro

16:00 Paulista SP 1 x 0

Friburguense RJ Jundiaí 11/07 - Sáb. 16:00 Tupi MG x Paulista SP Juiz de Fora 12/07 - Dom. 15:00 Friburguense RJ x Madureira RJ Nova Friburgo 18/07 - Sáb. 16:00 Tupi MG x Friburguense RJ Juiz de Fora 19/07 - Dom. 15:00 Madureira RJ x Paulista SP Rio de Janeiro 26/07 - Dom. 15:00 Friburguense RJ x Tupi MG Nova Friburgo 16:00 Paulista SP x Madureira RJ Jundiaí 02/08 - Dom. 15:00 Madureira RJ x Friburguense RJ Rio de Janeiro 16:00 Paulista SP x Tupi MG Jundiaí 09/08 - Dom. 16:00 Tupi MG x Madureira RJ Juiz de Fora 16:00 Friburguense RJ x Paulista SP Nova Friburgo

*Patrícia Rossini é estudante de Comunicação Social da UFJF

