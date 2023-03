Atleta revelado pela UFJF é ouro no Trof?u Brasil Caixa de Atletismo

O atleta Luiz Maurício Dias, que integrou a Equipe de Atletismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), conquistou o primeiro lugar no Troféu Brasil Caixa de Atletismo, na modalidade lançamento de dardo. A competição ocorreu entre os dias 10 e 13 de dezembro, no estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Dias iniciou a carreira aos 12 anos, no projeto de extensão Iniciação ao Atletismo e posteriormente migrou para a Equipe de Atletismo da UFJF.



Hoje, com seus 20 anos de idade, Dias é líder nos rankings brasileiros da categoria para adultos, Sub-23 e Sub-20 de 2019, campeão brasileiro e sul-americano, além de vice-campeão do Pan-Americano Sub-20. A marca de 76,10 metros, alcançada no último final de semana, é fruto da dedicação nos treinos. “Estou muito feliz pela conquista. Desde o começo, eu já tinha a certeza de que me sairia bem, por conta dos resultados obtidos nos treinos. Já estava bem perto dessa marca, a minha anterior em competições era de 74,51 metros.”

O atleta foi integrante de projetos de extensão desenvolvidos pela Universidade. Ele destaca a importância da Instituição em sua carreira. “A UFJF foi muito importante na minha formação como atleta. Foi onde iniciei no esporte com 12 anos. Até janeiro deste ano, ainda treinava na Universidade. Sem a UFJF, muito dificilmente teria me tornado um atleta profissional.”

Para o coordenador dos projetos, Jorge Perrout, a conquista não representa só a vitória do atleta, mas também é resultado de todo um trabalho desenvolvido pela Universidade. “O Luiz treina com a gente desde criança e agora é o melhor do país na sua categoria. Para a pessoa ter um resultado como este, primeiro ela tem que ter muito talento, então isso vem dele. Segundo, é preciso ter uma estrutura. A UFJF entrou com a estrutura e o conhecimento. Esse resultado significa que o trabalho que realizamos foi muito bom.”

Metas

A principal meta de Luiz Maurício Dias é chegar aos 80 metros nas competições Sul-Americana Sub-23 e Adulto, em 2021. “Tenho o objetivo de me consolidar entre os melhores lançadores do país.” O atleta é uma inspiração para outros jovens negros. “É muito importante poder inspirar outros jovens e atletas negros. O lançamento de dardo é um esporte, principalmente, de brancos e europeus. Não é tão comum a presença de atletas negros. Por isso, acho importante a minha presença, como atleta negro, para poder inspirar outros jovens.”

Pandemia comprometeu treinos

Por causa da pandemia, o esportista ficou dois meses sem treinar. Mas logo depois, recebeu um convite para treinar nas instalações do Exército, no bairro Urca, no Rio de Janeiro. “Aqui, treinei nos últimos quatro meses, duas horas por dia, de segunda a sexta-feira, me preparando para o Troféu Brasil Caixa. Isso é bem menos do que eu treinava antes da pandemia. Meu objetivo agora é retomar o treinamento de academia, me reabilitar, para melhorar a minha marca.”

Projetos são primeiros passos

O Projeto Iniciação ao Atletismo tem como objetivo apresentar, para crianças a partir de 12 anos de idade, os primeiros passos do atletismo, as provas de corridas, saltos e lançamentos. O Projeto Equipe de Atletismo UFJF oferece treinamento a jovens a partir de 13 anos para participar de competições oficiais. Além dos atletas, a equipe é composta por professores, alunos da graduação e do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid).