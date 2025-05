Alto ?ndice de absten?es no 2? turno em Juiz de Fora O n?mero de pessoas que n?o votaram chegou a 60.684. Anularam o voto

15.404 eleitores e 6.067 votaram em branco

Daniele Gruppi

Rep?rter

27/10/2008

O n?mero de absten?es no segundo turno das elei?es municipais, que elegeu Cust?dio Mattos como prefeito de Juiz de Fora nas elei?es de 2008, chegou a 60.684. Anularam o voto 15.404 eleitores e 6.067 votaram em branco. No primeiro turno, foram 54.645 absten?es, 20.524 votos nulos e 11.140 em branco.

Segundo o professor de geopol?tica Danilo Marcos Teixeira, cerca de 30% das absten?es corresponde aos eleitores que se mudaram de Juiz de Fora e n?o transferiram o t?tulo. Teixeira afirma que o n?mero de pessoas que n?o v?o votar aumentou desde que a data da vota??o do segundo turno foi alterada. "Antes era no feriado de 15 de novembro e era poss?vel viajar para votar."

Para o professor, falta motiva??o nos eleitores para opinar politicamente. O chefe do cart?rio do Foro Eleitoral (154? Zona Eleitoral), Andr? Luiz Faria Carvalho, lembrou que o Dia do Servidor P?blico, comemorado na ter?a-feira, dia 28 de outubro, junto com o ponto facultativo concedido em algumas reparti?es p?blicas nesta segunda, 27, pode ter estimulado uma boa parte de eleitores, funcion?rios p?blicos, a viajarem no final de semana. Assim, como aconteceu em Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Maranh?o tamb?m tiveram ?ndice alto de absten??o.

O especialista afirma que quem quer protestar vota branco ou nulo. "O n?mero de votos nulos foi maior que o col?gio eleitoral de muitos munic?pios da Zona da Mata Mineira" , observa. A soma das absten?es, dos votos nulos e dos brancos demonstra que mais de 80 mil eleitores n?o se manifestaram. "Este n?mero pode confirmar o resultado de uma elei??o ou ainda mud?-lo" , analista Teixeira.

Disputa voto a voto

O candidato do PSDB, Cust?dio Mattos, venceu o segundo turno das elei?es em Juiz de Fora com 10.418 votos de frente da candidata petista Margarida Salom?o. O tucano assume a Prefeitura de Juiz de Fora no dia 1? de janeiro, com 148.137 votos (51,82%) contra 137.719 (48,18%) da petista.

Mattos foi prefeito em 1993. Antes de assumir, j? tinha concorrido ao cargo m?ximo do Executivo e tamb?m ao de deputado estadual, sem ?xito. Em 1998, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado federal, sendo reeleito por mais duas vezes. Em 2004, disputou as elei?es para prefeito, mas perdeu para Carlos Alberto Bejani, por 3.620 votos.

Nessas elei?es, Mattos obteve mais votos em todas as se?es eleitorais, com exce??o da 154?, em que o tucano alcan?ou 23.730 contra 24.616 de Margarida. Para Teixeira, o resultado na se??o 349? foi uma surpresa. Mattos alcan?ou 31.679, contra 28.073 da petista. "O PT ? forte na regi?o sul" , analisa.

A zona 152ª abrange os seguintes bairros: Borboleta, Centro, Cidade Universitária, Dom Bosco, Marilândia, Morro da Glória, Paineiras, Santa Catarina, Santa Helena, Santos Dumont, São Mateus, São Pedro.

A zona 153ª abrange os seguintes bairros: Benfica, Barbosa Lage, Benfica, Carlos Chagas, Cerâmica, Cidade do Sol, Francisco Bernardino, Fábrica, Igrejinha, Industrial, Joquei Clube, Mariano Procópio, Milho Branco, Monte Castelo, Nova Era, Penido, Ponte Preta, Rosário de Minas, Santa Cruz, São Judas Tadeu, Toledos, Valadares, Vila Esperança.

A zona 154ª abrange: Bairu, Bandeirantes, Barreira Triunfo, Bonfim, Centenário, Chapeu D'uvas, Dias Tavares, Eldorado, Filgueiras, Grama, Granjas Bethânia, Manoel Honório, Marumbi, Náutico, Parque Guarani, Parque Independência, Paula Lima, Progresso, Remonta, Santa Terezinha, Vila Montanhesa.

A zona 315ª corresponde aos bairros: Bonfim, Costa Carvalho, Floresta, Grajaú, Juscelino Kubtschek, Linhares, Lourdes, Manoel Honório, Nossa Senhora Aparecida, Povoado de Caete, Retiro, Santa Cândida, Santa Rita, Santo Antônio, Sao Benedito, São Bernardo, Sarandira, São Benedito, Vitorino Braga.

Bela Aurora, Bom Pastor, Cascatinha, Centro, Cruzeiro do Sul, Furtado Menezes, Humaità, Ipiranga, Monte Verde, Mundo Novo, Passos, Pirapetinga, Poço Rico, Sagrado Coração de Jesus, Santa Efigênia, Santa Luzia, São Geraldo, Teixeiras, Torreões, Vila Ideal, Vila Olavo Costa, Vila Ozanan.

An?lise das campanhas

Para Teixeira, as elei?es municipais de 2008 tiveram tr?s marcos: o fim da dicotomia esquerda e direita, a confirma??o de que a televis?o e a internet s?o decisivas numa elei??o e que os tabus persistem na cidade.

O especialista explica que os juizforanos n?o identificam mais o candidato de esquerda e o de direita. "As bandeiras de luta se confundem." Ele comenta tamb?m que os eleitores formadores de opini?o acompanharam as campanhas pela web, enquanto a televis?o alcan?ou a massa. "Com?cio j? n?o tem mais tanto valor de voto numa elei??o."

O professor diz acreditar que os tabus quanto ? religi?o, ao sexo e ? ra?a ainda persistem. "A quest?o da mulher na pol?tica ainda n?o ? bem aceita. Na C?mara Municipal, apenas uma candidata a vereadora conseguiu se eleger." .

Teixeira diz que a campanha da Margarida teve como positivo o fato de ter uma expressiva ades?o espont?nea dos eleitores, principalmente, de professores e sindicalistas. Ele acredita que faltou preparo para os ?ltimos dias para conter o avan?o do advers?rio. "O apoio de l?deres nacionais chegou tarde."

Segundo o especialista, o marketing do Cust?dio foi mais elaborado. "No segundo turno, a campanha do tucano mudou. At? as cores do nome foram alteradas. A figura do candidato se tornou mais simp?tica" , analisa.

Ele ressalta ainda que dois pontos negativos de Cust?dio n?o apareceram, devido ao trabalho dos marqueteiros. "No segundo turno n?o se falava sobre o fato do Cust?dio ter sido prefeito, pois numa campanha que prop?e mudan?a ? uma contradi??o. Outro ponto desfavor?vel era o apoio dos vereadores ligado ao Bejani. Cust?dio tinha ao seu lado 14 dos 19 parlamentares eleitos, sendo que pode-se afirmar que seis estavam ligados ao ex-prefeito."

Para o professor, o PT em Juiz de Fora teve uma derrota eleitoral, mas uma vit?ria pol?tica. "Criou-se uma lideran?a, que n?o havia, e a legenda nunca tinha conseguido mais de 20 mil votos numa elei??o para o candidatos ? Prefeitura."