Juizforanos se destacam na Travessia dos Fortes Juizforanos se destacam na competi??o, e vencem em duas categorias

Renato Costa

Colabora??o*

28/11/2006

Leia a mat?ria sobre a participa??o dos atletas de Juiz de Fora, na Travessia dos Fortes em 2006. Veja as dicas de Djan Madruga, medalha de bronze na ol?mpiada de Moscou



O fim de semana foi bom para os atletas juizforanos que participaram da Travessia dos Fortes, no Rio de Janeiro. A competi??o aconteceu no ?ltimo domingo, dia 26 de novembro, com percurso de 3800m.

O triatleta Leonardo Casadio conquistou o primeiro lugar na categoria Master C, com atletas de 35 a 39 anos. Catia Mantini tamb?m garantiu o lugar mais alto no p?dio, pela categoria S?nior (20 a 24 anos). Marcos Hallack e Carolina Zacharias competiram na Master A (25 a 29 anos). Hallack ficou em quarto lugar e Carolina ficou na quinta coloca??o. Juiz de Fora tamb?m garantiu a medalha de prata com Dulce Lessa na Master F, onde competem os atletas de 50 a 54 anos.

Bons resultados

A representante juizforana na categoria Elite, onde competem os principais atletas, foi Paola Sarmento (foto ? direita). Com o tempo de 49m08s, Paola ficou com o oitavo lugar na prova. "Fiquei satisfeita com meu resultado, pois nunca havia competido nem treinado no mar. Vou treinar para poder disputar os primeiros lugares no ano que vem" , conta.

Para a atleta Dulce Lessa (foto, ? esquerda), a experi?ncia da Travessia foi ?tima. "Foi minha primeira competi??o no mar, e tive certa dificuldade de me adaptar no come?o. Da metade do percurso at? o final, j? estava mais segura", diz. Dulce comentou que se surpreendeu com seu resultado. "Quando terminei a prova e disseram que cheguei em segundo lugar, fiquei surpresa. N?o imaginava que irira me sair t?o bem assim" , conta.

C?tia Mantini (foto), medalha de ouro na categoria S?nior, estava afastada de competi?es oficiais desde 2003, mas n?o parou de treinar. Para ela, a maratona serviu como um incentivo para voltar a competir. "Foi minha primeira competi??o no mar, e achei fant?stica. Meu resultado foi superior ao de atletas que competiram na categoria Elite, por isso pretendo voltar no ano que vem e disputar entre os principais" , diz.

Para completar os bons resultados, o triatleta Marcos Hallack chegou na quarta coloca??o na sua categoria. "Por um lado foi bom, porque esse ano me dediquei muito nos treinamentos, por outro fiquei a uma posi??o do p?dio. Cheguei a um segundo do vice e terceiro colocados", conta. Hallack destacou a participa??o de Juiz de Fora na travessia. "Foram 3 atletas entre os tr?s primeiros e 5 entre os 5 primeiros, um resultado muito bom" , disse.

"A quest?o do apoio ? a mesma em Juiz de Fora, n?o se ap?ia praticamente em nada o esporte, n?o vejo iniciativa da prefeitura. A m?dia deu um grande foco na travessia e Juiz de Fora sempre tem muita gente de destaque"

O atleta que treina em m?dia 6 horas por dia j? come?a a se preparar para o Iron Man do ano que vem, competi??o que exige muito do atleta, s?o 4 Km de nata??o, 180km de bicicleta e mais 42 Km de corrida que acontece em Florian?polis. Com toda a prepara??o e o bom desempenho neste ano a ?nica preocupa??o de Hallack ? com a falta de apoio para a pr?tica do esporte., desabafa.

O resultado da competi??o est? dispon?vel no site da Travessia dos Fortes.

*Renato Costa ? estudante do 10? per?odo de Comunica??o da Universidade Federal de Juiz de Fora