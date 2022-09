- Com equipe completa, Tite comanda treino em Le Havre

Contando com todos os 26 jogadores convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, o técnico Tite comandou um treino nesta terça-feira (20) em Le Havre (França). As partidas têm grande importância para a seleção brasileira, pois são as últimas da equipe antes do início da Copa do Catar, que terá a partida inaugural no dia 20 de novembro.

Um dos últimos atletas a se apresentarem foi o atacante Pedro, que participou da derrota de 2 a 1 do Flamengo para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o camisa 9 do Rubro-Negro chegou com a certeza de que a concorrência para garantir uma vaga na lista de convocados para o Mundial é muito grande.

“Sei que a concorrência é grande, principalmente no ataque, posição na qual todos estão muito bem preparados. Isso é algo que motiva ainda mais, por poder ver que estou entre os selecionados na véspera da disputa de uma Copa do Mundo”, declarou Pedro.

