LE HAVRE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite respondeu na tarde desta quarta-feira (21) a declaração de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, sobre a Seleção Brasileira ter feito mal ao volante Danilo. A declaração do português foi após mais uma expulsão direta do jogador, desta vez no clássico contra o Santos.

Foi a segunda expulsão de Danilo nos últimos sete jogos. Antes, ele tinha recebido o cartão vermelho direto na volta das quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Atlético-MG. O volante foi punido com dois jogos de suspensão e desfalcou o alviverde em ambos os jogos da semifinal, quando o time de Abel caiu para o Athletico-PR.

"Cara, essa manifestação é em cima de todo um contexto. Eu conheço o Abel e ele tem sido muito aberto e receptivo a nós. E está fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas não me permito fazer essa citação. Me permito uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que voltou ao Palmeiras: 'depois que eu fui para a seleção as coisas ficaram diferentes e só agora estou retomando'. Temos que analisar o contexto todo", disse Tite.

Abel chegou a dar indícios de que foi contra a liberação de Danilo para a seleção brasileira. "Fez muito mal a ele ter ido à seleção. Lembro que tive uma conversa internamente com o clube e expressei minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu quem mando. Ele está passando por uma fase menos boa, isso faz parte", disse.

O volante do Palmeiras foi convocado pela primeira vez para a seleção durante a data Fifa de junho, quando o Brasil enfrentou Coreia do Sul e Japão. Ele não foi utilizado por Tite em nenhum dos jogos, sendo observado nos treinamentos somente.

O comandante da seleção brasileira concedeu entrevista coletiva em Le Havre (FRA), onde a seleção treina e se prepara para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Qatar 2022. O Brasil enfrenta Gana nesta sexta-feira (23), às 15h30, e depois terá a Tunísia pela frente, dia 27, no mesmo horário.