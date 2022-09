SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Bélgica venceu o País de Gales por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (22), em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O placar foi construído com gols de De Bruyne e Batshuayi, para os belgas. Moore marcou para os galeses. O meia do Manchester City, além do gol, deu uma assistência, acertou uma bola na trave e sofreu um pênalti que o VAR acabou apontado erro para anulação.

Com esse resultado, os comandados de Roberto Martínez seguem na vice-liderança do Grupo 3. Isso porque a Holanda venceu a Polônia e segue 100% na competição.

Dessa forma, a Bélgica vai precisar vencer os holandeses no confronto direto e passá-los no saldo de gols para se classificar. Do outro lado, o País de Gales aumentou suas grandes chances de ser rebaixado, precisando vencer a Polônia reverter sua situação.

Os belgas voltam a campo para enfrentar a Holanda no domingo (25), às 15h45 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Já os galeses encaram a Polônia, no mesmo dia e horário.

Logo aos dez minutos de jogo a Bélgica abriu o placar do confronto. Meunier enfiou a bola para Batshuayi e o atacante dominou na entrada da área. De lá, ele serviu a chegada de De Bruyne, que finalizou de primeira no cantinho esquerdo de Hennessey.

Após um contra-ataque pela esquerda, Hazard conduziu a bola e tocou para De Bruyne no meio. Com espaço, ele chutou colocado na trave direita do goleiro, que permaneceu imóvel.

No final da primeira etapa, os comandados de Roberto Martínez ampliaram sua vantagem. Kevin De Bruyne recebeu na direita e deu um passe perfeito para o Batshuayi empurrar para o fundo do gol.

Antes de terminar os primeiros 45 minutos, ainda deu tempo do camisa 7 finalizar mais uma vez e exigir que Hennessey fizesse boa defesa para evitar o terceiro dos belgas.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o País de Gales diminuiu a vantagem belga. Johnson caiu contra marcação dupla da Bélgica e, ainda assim, conseguiu cruzar para a pequena área. Lá, Moore subiu mais do que todo mundo e cabeceou, à queima-roupa, para vencer Courtois e balançar as redes.

De Bruyne recebeu na área e foi ao chão após contato com Morrel, mas logo levantou para pegar a bola e cobrar o escanteio. No entanto, o árbitro da partida marcou a penalidade. Após isso, o VAR sugeriu a revisão e a penalidade foi invalidada.

Com a partida chegando ao fim, o País de Gales passou a ser mais ofensivo e buscar o empate, exigindo até boas defesas do goleiro Courtois. No entanto, não conseguiu passar pelo melhor goleiro do mundo e evitar a derrota.